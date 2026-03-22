Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: “Con esta victoria certificamos, de forma oficiosa, la permanencia en Primera FEB”

El Caja Rural CB Zamora cerró con su victoria ante Hestia Mercona una semana muy especial, y es que el encuentro en el Ángel Nieto estuvo precedido por un entrenamiento de puertas abiertas al que acudieron cientos de escolares y que dejaron en evidencia el buen momento que atraviesa el club. Saulo Hernández, entrenador y actualmente la cara más visible de este proyecto, quiso destacarlo y felicitar al club y a todos los que lo engloban por ese encuentro tan especial el miércoles y también por el triunfo ante “uno de los mejores equipos de la Liga”. “Con esta victoria certificamos de forma, no oficial pero sí oficiosa, la permanencia en Primera FEB”, destacó el responsable de banquillo. “Es un día felicitarnos entre todos y entender la cantidad de cosas que hay que hacer bien por parte de mucha gente para llegar a este momento”, subrayó.

Además, y ya centrado en lo ocurrido sobre la pista, felicitó a sus jugadores porque “ha sido el primer partido en el que tuvimos una sensación de solidez defensiva durante los 40 minutos y ante un rival de calidad individual brutal. Teníamos la necesidad de que todos diesen el 100%”, señaló.

Estadísticas

Mirando en un primer momento las estadísticas de sus hombres, indicó que “le dan un mayor mérito a la victoria”. “Hay que hacer muchas cosas bien para sacar esa victoria y es la más importante y de más prestigio de la temporada”. “En ataque, la sensación es que no es un partido redondo, pero sí se logró una solidez defensiva porque si se defiende a este nivel, la experiencia nos dice que tienes más opciones de ganar. El equipo ha transmitido una seriedad y solidez que, personalmente, me ha gustado mucho”, expuso.

Además, en su intervención sí admitió que el cansancio de Menorca les permitió meter alguna canasta que no estaba bien defendida. “Tenemos jugadores jóvenes, algunos viviendo su primera experiencia fuera de su país, y creo que ha habido momentos de buenas decisiones en los que hemos estado acertados y sacado faltas. Es seguir creciendo por ese camino y entender que somos un equipo que no nos basamos en individualidades y que nuestra fuerza esta en imprimir mucho ritmo, defender como lo hemos hecho y llegar al final de partido con opciones gracias al desgaste al que podemos someter al rival”.

A partir de ahora

Con este triunfo, y acariciando la permanencia, la Liga continúa y Saulo Hernández dejó claro que “nosotros somos profesionales, defendemos un escudo, representamos una ciudad. Había 1.500 personas volcadas con nosotros y en mi cabeza no hay otra cosa que entrenar al máximo e ir con todo a Orense, independiente de los demás”.