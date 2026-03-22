Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora: "Ha sido una derrota merecida"

El entrenador del Recoletas Zamora aseguraba que la derrota encajada por las suyas en Sevilla había sido “merecida”. En este sentido, Raúl Pérez destacaba el “gran partido” de su rival que “ha merecido ganar, sobre todo creo que ha querido ganar desde el principio”.

Sobre las suyas, el recién renovado técnico confesó que “no hemos estado bien en muchas facetas”. “Creo que el rebote viene siendo un lastre durante muchos partidos y pienso que el equipo no ha tenido la energía suficiente, sobre todo la concentración”, añadió el responsable del banquillo, quien admitió que “sabíamos que era un partido duro porque Sevilla se jugaba mucho y creo que ellas ahora están en un momento bueno de la temporada”.

Con esta derrota bajo el brazo sí reconoció que deben aprender de lo sucedido ya que “tenemos ahora dos partidos en casa muy difíciles” ante Mijas y Azul Marino. “Hay que aprender este partido y trabajar esta semana que tenemos dos partidos importantes. Esto sigue, ya no queda nada para los play-off en los que estaremos y pienso que estamos haciendo un gran trabajo”, concluyó Pérez.

Lo más negativo, no obstante, fue la lesión de Ana Tainta que esperan sea lo menos posible ya que “es una jugadora vital para nosotros”, pero “pinta mal y creo que eso también nos ha hecho muchos durante el partido”, concluyó el míster agradeciendo también el apoyo de la afición desplazada desde Zamora.