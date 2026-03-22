Oro y bronce para el judo zamorano en el Campeonato Internacional Ciudad de Valladolid

El judo zamorano estuvo presente en el Campeonato Internacional Ciudad de Valladolid con dos judocas que subieron el podio. Por un lado, Isabel Fernández en -52kg realizó un gran torneo, con unos combates de mucho judo, y solo un fallo en el suelo la apartó de ser finalista, consiguiendo al final un mas que meritorio tercer puesto, una medalla de bronce muy trabajada.

Mientras, Elena Bahamonde, no dio ni una posibilidad a sus rivales, ganando todos sus combates con una superioridad aplastante, realizando una competición con un judo perfecto, proclamándose campeona.

ENTRENAMIENTO FEDERATIVO

Mientras, seis integrantes del Judo Morales estuvieron en un entrenamiento federativo en las categorías alevín e infantil. La peculiaridad de este entrenamiento es que es el primero que se realiza en categoría alevín, por lo cual, de los seis asistentes, cuatro se estrenaban en estos entrenamientos.

Foto de equipo del Judo Morales / Cedida

Acudieron Celia Hernández y Lidia Coco, como infantiles, además de Emma San José, Claudia Rodríguez, Martín Marcos y Raúl Diego, como alevines.