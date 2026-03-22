Judo
Oro y bronce para el judo zamorano en el Campeonato Internacional Ciudad de Valladolid
Isabel Fernández y Elena Bahamonde fueron las representantes de la provincia en esta competición
P. F.
El judo zamorano estuvo presente en el Campeonato Internacional Ciudad de Valladolid con dos judocas que subieron el podio. Por un lado, Isabel Fernández en -52kg realizó un gran torneo, con unos combates de mucho judo, y solo un fallo en el suelo la apartó de ser finalista, consiguiendo al final un mas que meritorio tercer puesto, una medalla de bronce muy trabajada.
Mientras, Elena Bahamonde, no dio ni una posibilidad a sus rivales, ganando todos sus combates con una superioridad aplastante, realizando una competición con un judo perfecto, proclamándose campeona.
ENTRENAMIENTO FEDERATIVO
Mientras, seis integrantes del Judo Morales estuvieron en un entrenamiento federativo en las categorías alevín e infantil. La peculiaridad de este entrenamiento es que es el primero que se realiza en categoría alevín, por lo cual, de los seis asistentes, cuatro se estrenaban en estos entrenamientos.
Acudieron Celia Hernández y Lidia Coco, como infantiles, además de Emma San José, Claudia Rodríguez, Martín Marcos y Raúl Diego, como alevines.
- DIRECTO | Real Madrid Castilla - Zamora CF: así te hemos contado el partido en Valdebebas (2-2)
- Camarón, el burro zamoranoleonés que ahuyenta al lobo en Sayago: 'Las ovejas se resguardan bajo su lomo
- El dato sobre el tiempo en Zamora durante la Semana Santa de 2026 que no querrás saber
- Jornadas gastronómicas en Arribes del Duero: una oportunidad para disfrutar de mesa y el paisaje
- El fenómeno de la luz equinoccial convertirá Santa Marta de Tera en un escenario único de luz y música
- El Zamora CF empata con el Real Madrid Castilla en Alfredo Di Stéfano de Valdebebas (2-2)
- San Vitero presume hoy de las 'pura sangre' en su feria asnal
- Un hombre de 57 años, herido tras chocar su vehículo contra una farola en el Puente de los Poetas de Zamora