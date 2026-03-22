Mario García, jugador del Zamora CF tras empatar con el real Madrid Castilla: "No estuvimos incómodos en ningún momento"

El empate ante el Real Madrid Castilla (2-2) deja unas sensaciones positivas en el Zamora CF. Así lo indicó Mario García, autor del segundo tanto de los rojiblancos, quien admitió que venían de unos encuentros en los que estaban lejos del estilo de fútbol que ellos suelen poner sobre el terreno de juego. Indicando que no se sintieron inferiores durante el choque en Valdebebas, Mario García sí admitió la calidad del Castilla que “te llega cuatro veces y te hace dos goles, pero el equipo ha sabido recomponerse así que estamos contentos por el punto y porque seguimos sumando”.

También se refirió el futbolista al hecho de que el Zamora CF nunca tiró la toalla, ni siquiera con el 2-0, un hecho que considera importante en esta categoría en la que “levantar un partido es muy complicado. Con el mazazo del 2-0 era difícil pero el equipo ha demostrado que aspira a todo”.

Dominio al 50-50

En su intervención, también mostró su parecer sobre que el dominio del encuentro ha sido de “50-50 y hemos tenido más tranquilidad con balón que en la ida, estuvimos más acertados y con las líneas más juntas. No he visto un partido incómodo en ningún momento”.

A título personal sí se mostró “muy contento” pero recordó que el gol es “para ayudar al equipo. Todo lo que sea aportar el equipo es bueno para todos”.

Para finalizar, y ante dos partidos consecutivos en el Ruta de la Plata, hizo un llamamiento a la afición recordando la importancia de estos dos encuentros en casa ante Pontevedra y Unionistas de Salamanca, insistiendo en que “entre todos, es más fácil”.