El CD Benavente coge oxígeno ante un rival muy duro y el Zamora B cae en casa

El CD Benavente logró domingo una importante victoria. Los tomateros se impusieron ante uno de los equipos de la zona alta como es el Ciudad Rodrigo, que se vio superado por un buen equipo local que puedo celebrar el triunfo con los suyos y coger algo de aliento en la clasificación. La primera parte fue igualada, pero la suerte sonrió al Benavente: primero cuando Patricio detuvo un penalti en el minuto 15 y después adelantándose antes de llegar al descanso (1-0) desde las botas de José Daniel. El reto era aguantar ante un rival duro y no solo se consiguió sino que los benaventanos ampliaron ventajas con Diego de protagonista. Los visitantes pisaron el acelerador en los últimos minutos busca de sacar algo positivo y recortaron distancias, pero los de Santi Redondo pudieron salvar el 2-1 y celebrar un triunfo de prestigio y necesario.

Zamora B

Porcontra, la jornada dejó una derrota abultada del Zamora B que no pudo sorprender al líder, el Salamanca B, en el anexo del Ruta de la Plata. Los rojiblancos se vieron muy pronto por detrás en el marcador y, aunque pudieron acortar distancias, el equipo charro dejó el choque encauzado antes del descanso. Al final, un 2-6 y necesidad de coger oxígeno en la tabla.