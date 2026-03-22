El Caja Rural CB Zamora logra una victoria para seguir soñando con todo

La victoria ante el Hestia Menorca permite al CB Zamora Caja Rural seguir soñando con cualquier cosa en esta temporada de ensueño que ayer siguió manifestándose con una victoria de mucho mérito en la que los zamoranos tuvieron que apretar los dientes para frenar la remontada visitante en el último cuarto que casi arruina las esperanzas del equipo de Saulo Hernández que deja prácticamente asegurada la permanencia.

Los primeros minutos de juego sirvieron para comprobar que el esloveno Bine Prepelic tiene un sitio en este equipo que sueña con jugar el play off. Fue un primer periodo de igualada y de progresiva adaptación de ambos rivales al partido, con un CB Zamora demasiado lento en su juego y un Menorca que intentaba el lanzamiento exterior pero no terminaba de encontrar el acierto.

Y pese a fallar muchos tiros, el Hestia Mernorca tomaba la delantera para ponerse 4-9. Saulo Hernández comenzó a realizar rotaciones y pronto se produjo la reacción de su equipo que comenzó a dominar claramente el juego dentro de la zona y conseguía cerrar el primer cuarto por delante en el marcador con 12-11.

La reacción zamorana se prolongó tras la reanudación del partido para llegar en el minuto 15 a 19-14. El equipo insular reforzó bastante su trabajo interior y el partido volvió a equilibrarse (21-20) gracias a la aportación de Arteaga en los visitantes. Pero Van Zegered demostraba estar recuperado de su lesión y con un2+1 volvía a distanciar a los zamoranos con 24-20 ahondando en un partido feo en el que ninguno de los dos rivales se encontraba a gusto en su juego. Pero el CBZ a duras penas consiguió mantenerse por delante y llegar al descanso con 30-26.

Regresó al partido mucho más centrado el CBZ con sendas canastas de Rogerts y Álvaro Martínez que obligaron al Menorca a solicitar tiempo muerto con 34-26. La actitud defensiva en los zamoranos era otra y sacaban rendimiento recuperando muchos balones aunque la mayoría de los puntos por ambas partes eran muy trabajados. Lobo aprovechó tres tiros libres tras una falta de Roberts y Nicolás Galette acertaba un triple, pero el CBZ respondía bien al contragolpe y se escapaba a dies puntos por primera vez en el encuentro (45-35).

Los zamoranos habían endurecido el partido y sacaban rendimiento frente a un rival que repartía muy bien sus acciones en todas las zonas del ataque para defender esos diez puntos de oro. Menorca no tenía rebote y sus lanzamientos desde el perímetro seguían sin entrar.

El CBZ tenía una gran oportunidad de certificar su permanencia y no podía desaprovecharla. Rogerts se encargó de certificar las opciones con un triple para poner el 55-41 en el minuto 28 y Zegeren se sumó al espectáculo para poner el 57-42. Y el tercer cuarto se cerraba con un esperanzador 58-44 que se lo ponía muy difícil al Hestia Menorca.

El CB Zamora inició el último periodo un poco desconcertado y permitió que su rival se acercase a 60-49, además dos triples de Spencer Littleson seguían acercando a los menorquines (62-55) y obligaban a Saulo Hernández a solicitar un tiempo muerto a la desesperada.

No surtió efecto el parón del partido porque ahora sí le entraban los triples a los visitantes que se acercaban a solo dos puntos (62-60). Era el momento de apretar los dientes y buscar la reacción. Comenzó Paukste anotando una canasta providencial a cinco minutos ya del final. Pero Menorca volvía a ponerse a un solo punto mientras Roberts fallaba dos triples seguidos.

Segeren acertó en una puerta atrás y Peris robó un balón que valió su peso en oro para que el marcador se fuera a 68-63 (36´). Hestia tuvo que pedir tiempo muerto para afrontar los últimos cuatro minutos de juego y pero Zamora había recuperado su eficacia en defensa.

Los árbitros concedieron una muy protestada falta de 3 que permitió a Zurbrigen acercar al Hestia de nuevo a dos puntos pero el argentino falló el siguiente triple iniciándose una serie de despropósitos por ambas partes y el marcador se mantenía estancado en 68-66.

El primero que anotase se acercaría mucho a la victoria y fue el CBZ con una gran asistencia de Roberts a Zegeren que firmó el 70-66 a falta de minuto y medio.

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Y el partido quedó resuelto con una nueva combinación Roberts-Zeregen para poner el 72-67 a falta de 30 segundos que ya fue definitivo.