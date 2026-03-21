El Zamora CF empata con el Real Madrid Castilla en Alfredo Di Stéfano de Valdebebas (2-2)

Empate del Zamora CF en un encuentro de ida y vuelta ante el Castilla. Los zamoranos, a pesar de verse con un 2-0 en contra, tuvieron ocasión de ganar tras anotar en el 84 y 89 con goles de Codina y Mario García, y buscaron la victoria hasta el final. Al final un punto que deja a los de Cano con 43 en su casillero.

Para este encuentro, no hubo sorpresas en el once inicial rojiblanco, y Óscar Cano repitió equipo.

La primera parte arrancó con un equipo local que llevó la iniciativa en el juego y teniendo más la posesión del balón, pero se encontró con un bloque zamorano muy bien posicionado y con las líneas muy juntas. Pese a su dominio territorial en los compases iniciales, el fillial madridista no tuvo fluidez en la conducción del balón y tuvo bastantes problemas para encontrar espacios, debido a que su rival estaba bien asentado sobre el terreno de juego. Los de la Ruta de la Plata también buscaron el área rival, pero sus ataques murieron en los metros finales. El primer acercamiento con peligro lo tuvo el conjunto blanco en un balón que controló dentro del área Palacios, quien recortó a su defensor y su disparo con la zurda se marchó rozando el poste en el minuto 10 de partido.

El Zamora tuvo su primera ocasión del partido a los 19 minutos en un saque de esquina botado desde la derecha; el balón quedó suelto dentro del área y el disparo con la pierna izquierda de Miki Codina lo desvió en una excelente parada Sergio Mestre. Esta oportunidad espoleó a los visitantes, que estuvieron a punto de nuevo de sorprender en ataque en un pase en largo de Miki Codina, pero una indecisión entre el defensa Lamine y el meta Sergio Mestre casi acabó con el balón dentro de la portería, aunque finalmente salió fuera en el 21.

Los de Óscar Cano comenzaron a coger las riendas del encuentro y a tener más el control del esférico, poniendo en muchos problemas en ataque a los madridistas por la banda izquierda con Miki Codina y Abde Damar, encontrando con facilidad conectar con Losada y Kike Márquez, quien precisamente pudo marcar con un latigazo desde la frontal del área que detuvo con seguridad el portero local a los 26 minutos. Pero a los 29 minutos llegó la jugada polémica que perjudicó al Zamora en un penalti señalado en su contra por un derribo dentro del área de Miki Codina sobre Yáñez. Los zamoranos pidieron revisar el VAR por una falta previa a la jugada de la pena máxima por un manotazo del local Jacobo sobre el defensa Luismi. El colegiado no vio acción punible en la falta reclamada por los zamoranos y se ratificó en conceder el penalti. Palacios se encargó de abrir el marcador para el Real Madrid Castilla desde la línea de los 11 metros a los 34 minutos. El conjunto zamorano (este sábado de negro) siguió atacando en busca del empate, pero a punto estuvo de ser sorprendido por el filial madridista, que pudo aumentar su ventaja con un disparo desde fuera del área de Cestero que se marchó rozando el larguero en el 41.

Segunda mitad

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid Castilla generó su primera acción de peligro en la segunda mitad con un zurdazo centrado de Yáñez desde la frontal del área, que atrapó con seguridad Fermín Sobrón a los 49 minutos. Los locales asestaron un duro golpe al conjunto zamorano con el 2-0 anotado a los 52 minutos, en una jugada en la que Fortea realizó un centro medido al segundo palo, donde Alexis Ciria remató de cabeza a la red. El bloque local sorprendió de salida y encarriló el encuentro, lo que provocó que Óscar Cano hiciera un doble cambio buscando soluciones ofensivas, dando entrada a Carbonell por Losada y a Burón por el amonestado Abde Damar. Los visitantes pudieron acortar distancias a los 61 minutos, pero el árbitro anuló un gol por fuera de juego a Carbonell. El bloque zamorano siguió apretando en ataque y dispuso de otra ocasión con un disparo seco y centrado desde fuera del área que blocó seguro abajo Mestre en el 69.

En busca de la épica

Óscar Cano agotó todos los cambios para tratar de voltear el marcador adverso metiendo en el campo a Merchán, Mario García y Álvaro Romero. El Zamora recortó distancias a los 82 minutos en una jugada en la que el disparo de Carbonell lo desvió Mestre y el rechace lo empujó a la red Miki Codina. Previamente, el colegiado anuló el gol por fuera de juego de Miki Codina, pero se tuvo que recurrir a una doble revisión del VAR. Primero fue el equipo zamorano el que pidió revisar la jugada y el árbitro rectificó su decisión y concedió el gol, pero el bloque madridista pidió también revisar esta misma jugada, aunque el trencilla siguió concediendo el gol. Este tanto espoleó a los de la Ruta de la Plata, que igualaron la contienda a los 89 minutos. Kike Márquez lanzó una falta, Carbonell tocó de cabeza al centro del área y Mario García, en el área pequeña, empujó el esférico a la red. Los madridistas solicitaron la revisión del VAR, pero el árbitro concedió el tanto. El colegiado decidió añadir 16 minutos de descuento, en los que el Zamora se mostró superior y buscó la victoria ante un desconcertado filial madridista, que se quedó con diez por la expulsión por doble amarilla de Cestero a los 98 minutos. Los zamoranos reclamaron la revisión del VAR por un penalti de Lamini por un manotazo sobre Álvaro Romero dentro del área, pero el árbitro no vio nada punible.