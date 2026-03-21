El Villaralbo gana con justicia a uno de los grandes

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CD Villaralbo-Palencia CF

CD Villaralbo: Miguel, Enma, Mario, Raúl, Lolo; David (Barbero 56´), Hugo Casado, Moussa, Peralta, Abel, Cepeda.

Palencia CF: Unai, Marcos, Mongil, Capi, Rodri, Vallecillo, Iker, Santana, Miguelito, Mario Robles y Viti.

Goles: 0-1 (5´): Iker. 1-1 (25´): Peralta. 2-1 (40´): Abel, de penalti. 3-1 (45´): Abel, de penalti. 3-2 (54´): Canario, de penalti. Árbitro: Ibán Pablo Gómez. Mostró tarjeta amarilla a Mario, Abel, Raúl, Enma del Villaralbo y a Mongil del Palencia CF. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 del grupo 8 de Tercera RFEF disputado en el estadio Los Barreros de Villaralbo. Terreno de juego en buenas condiciones aunque algo pesado.

El CD Villaralbo consiguió una meritoria victoria frente a uno de los aspirantes al ascenso, un Palencia CF que llegó en el segundo puesto de la clasificación y encajó una merecida derrota. El equipo zamorano trató de tú a tú a un potente rival e incluso pudo incrementar su renta goleadora pero dos grandes paradas del portero palentino lo impidieron.

Oji, entrenador del Villaralbo, volvió a optar por situar a Cepeda como delantero centro y el defensa zamorano tuvo la primera en un remate de cabeza que atrapó el portero nada más comenzar el partido, pero poco después era el Palencia el que se iba arriba y un disparo de lejor obligó a Miguel a tocar a corner. Pero en el saque de esquina Vallecillo tocó en el segundo palo y se la puso en el pie a Iker para que marcase a placer el 0-1 cuando solo se habían consumido 5 minutos de juego.

El Palencia siguió atacando con mucho peligro y la defensa zamorana pasaba apuros, pero una internada de Abel en el área culminó con el remate de Dani Peralta que suponía el empate a un gol en el minuto 25.

El árbitro le perdonó la expulsión al defensa del Palencia que derribó a Abel en un contragolpe cuando se quedaba solo ante el portero, pero no dudó en señalar la pena máxima cuando Peralta recibía un duro plantillazo que Abel se encargó de transformar en el 2-1 a falta de cinco minutos para el descanso. Un tiempo en el que todavía hubo tiempo para que Mongil levantase demasiado el pie y le impactara en la cara a Abel que fue el encargado de marcar el segundo penalti que suponía una cómoda ventaja de 3-1.

El Palencia realizó tres cambios en el descanso y consiguió algo más de posesión del balón, aunque no creaba peligro real pero una incursión en el área de Canario cortada en falta por un defensa local suponía el tercer penalti del partido y el 3-2 que volvía a meter a los visitantes en el partido.

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Oji reaccionó dando entrada en el campo a Barbero para sacarle el control del balón a su rival. Y se notó pronto el refuerzo hasta el punto de que el Villaralbo estuvo a punto de marcar en un lanzamiento a la escuadra de Abel que sacó el portero palentino, instantes antes de que se produjera un nuevo remate, esta vez de Cepeda, que Unai volvió a enviar a córner. El gol de la sentencia zamorana no llegaba y Oji retrasó a Cepeda a la defensa para jugar con tres centrales e intentar capear el acoso palentino que era constante, pero sin remate.