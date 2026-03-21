El River Femenino tampoco puede con el Mioño en el Camba

Nueva derrota del River Femenino, que no pudo con el Mioño en un encuentro que se celebró este sábado en el Manuel Camba de la capital del Duero.

Las de Cala se repusieron a un tempranero gol y llegaron empatadas a uno al descanso. En el segundo tiempo las locales se adelantaron, pero no pudieron aguantar su renta. Fueron minutos intensos en los que las zamoranas lucharon por sacar algo positivo, pero no fue posible. Las visitantes apretaron para cerrar el marcador en un desolador 3-5.