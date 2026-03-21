El Recoletas Zamora tropieza en Sevilla

El Recoletas Zamora tropezó en Sevilla ante un rival que se jugaba la vida y mostró una defensa asfixiante ante la que tuvieron muchos problemas las naranjas que lo intentaron todo hasta el final, pero fueron siempre a remolque.

Recoletas Zamora no iba a tenerlo fácil ante un rival que se jugaba la vida. Lo sabían las de Raúl Pérez, que desde el inicio trataron de hacerse fuertes en la zona para frenar las acometidas del rival. Lo conseguían, obligando a Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino a jugarse una y otra vez lanzamientos exteriores para tratar de sumar, lo que permitía a las naranjas abrir la primera brecha en el electrónico (5-9, minuto 3). Paraba le partido el técnico local, que apretaba en el rebote y conseguía así no solo recortar diferencias si no incluso colocarse por delante (10-9, minuto 4). Gassama estaba en todas partes, dando alas a las suyas, que a 4 minutos para el final del primer cuarto ganaban ya de siete puntos (16-9). Ahora era Raúl Pérez el que tenía que parar el partido, pero pese a los puntos de Niski, Recoletas Zamora no conseguía neutralizar a Pouye y Gassama y las locales llegaban al minuto 10 con 9 de renta (25-16).

No cambiaba la dinámica del partido en el inicio del segundo cuarto. Las sevillanas defendían con todo, conseguían hacerse con el rebote defensivo y salían rápido a la contra para ampliar su ventaja hasta los 12 puntos en apenas dos minutos (30-18). Pero las zamoranas se rehacían. Movía el banquillo Raúl Pérez y conseguía que las suyas templasen nervios para encontrar el acierto que les había faltado en el tiro exterior y empezar a recortar diferencias (32-26, minuto 14). Las defensas se hacían fuertes, y si las zamoranas conseguían por fin frenar a Pouye y Gassama, lo cierto es que las andaluzas tampoco permitían correr a su rival y el marcador apenas se movía en los siguientes minutos (33-29, minuto 18). Pero en la recta final del cuarto Vendrell conseguía romper la zona visitante para lanzar de nuevo a las locales hasta los 9 puntos de renta (38-29).

Un momento del encuentro del Recoletas en Sevilla / cedida

Tras el descanso, el toma y daca comenzaba de nuevo. La igualdad era máxima. Recoletas Zamora daba un paso al frente y metía una marcha más en busca de la remontada, y aunque el rival conseguía salir bien al contraataque, las naranjas conseguían ir acercándose para pasar por el ecuador del cuarto a solo 4 puntos de distancia (46-42). Aguantaban las locales, que a 50 segundos para el final del cuarto mantenían su renta (55-51), pero un triple de Carregosa a nueve segundos para el final del cuarto ponía el 56-56 para afrontar el último cuarto con absoluta igualdad.

Las cosas, sin embargo, se torcían en un mal inicio del último cuarto, con un parcial de 5-0 a favor de las locales que encendía todas las alarmas y obligaba a Raúl Pérez a pedir tiempo muerto. A la vuelta, un triple de Vorphal complicaba aún más la situación (64-56), aunque a partir de ahí la defensa zamorana se imponía y las visitantes volvían a hacer la goma para ponerse a cinco puntos a falta de 2´25 para el final. Había partido, pero Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino apretó los dientes, cerró bien en defensa y forzó las personales de su rival para anotarse un triunfo que puede resultar vital para ellas.