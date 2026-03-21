El Recoletas Zamora quiere certificar el play-off en casa de Cajasol Sevilla

El Recoletas Zamora acude esta tarde al Palacio Municipal de Deportes San Pablo para, a partir de las 19.00 horas, enfrentarse al Cajasol Sevilla en un duelo de gran relevancia para ambos conjuntos.

Duelo de ambiciones opuestas

El encuentro será un duelo de ambiciones opuestas en el que las andaluzas buscan ganar para aferrarse a la categoría, estando sitas en la parte baja de la clasificación; mientras que las zamoranas buscan sellar matemáticamente su pase al play-off tras la temporada regular.

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

Un choque intenso ante un rival en alza

Dada la importancia del envite, se presume un choque intenso e igualado. Así lo dejaba caer Raúl Pérez admitiendo que Cajasol Sevilla es "un equipo que ha cambiado mucho con su nuevo entrenador, que está en una dinámica más positiva y que compite en todos los partidos".

El técnico, renovado ya para el siguiente curso, advertía del potencial sevillano destacando que se trata "de uno de los conjuntos con más físico de la liga" y que no será nada fácil superarlo en su casa.

Partido duro tras un parón necesario

Pese a ese "peligro" de un adversario que "está recuperando el nivel" y de la seguridad de que será "un partido duro", Rula confía en las suyas y en el descanso mental del parón liguero de la última semana. Más aún tras poder contar con todos sus efectivos para la contienda tras "varios meses con ocho jugadoras con momentos tan duros como el bache inicial de la segunda vuelta de la liga".

En un buen momento

El Recoletas Zamora sabe que hoy deberá "igualar el apartado físico" y elevar su intensidad si quiere batir al Cajasol Sevilla, pero las naranjas encaran el envite en "un buen momento", como señalaba días atrás Ana Pérez.

Ana Pérez entrando a canasta. / José Luis Fernández

"Lanzadas" a por tres partidos en ocho días

Lanzadas con varias victorias consecutivas antes del parón y más "despejadas mentalmente" para afrontar la exigente recta final de liga regular que tienen por delante. Tramo de la temporada que arranca con un sprint de tres partidos en ocho días que da inicio el sábado y seguirá con el choque entre semana ante Unicaja Mijas y el duelo antes de Semana Santa frente al líder "virtual", Azulmarino.

A la caza de un puesto mejor

Dada la alta demanda de las últimas jornadas, el Recoletas Zamora quiere dejar ya sellado su billete al play-off. Una competición que disputará con casi toda seguridad, pudiendo incluso pelear en próximas semanas por una buena posición. No en vano, tiene cinco victorias de colchón sobre el noveno clasificado y la quinta plaza está a dos triunfos de distancia.

Para tener esa opción, el Recoletas Zamora necesita ganar hoy. Un paso para el que será clave "la concentración, mantener la línea defensiva y poner el foco en el rebote", según detalló Raúl Pérez.

Fatou, el "picante" del duelo

El choque, además de tener alto valor para ambas escuadras, se presenta también con cierto "picante" por la presencia en filas andaluzas de la exnaranja Fatou, que cambió de aires a mitad de temporada. Un movimiento que, según razonaba Rula, ha beneficiado a ambas partes.

Un acuerdo beneficioso para todos

"Fatou es muy buena persona y buena jugadora, pero su visión y la mía chocaban. Nos ha ayudado a ganar partidos y, ahora, lo hace para Sevilla por la forma que tienen ellas de entender el baloncesto"; indicó el técnico, comentando sobre la llegada de Moyano e Inés por la senegalesa: "son dos jugadoras que nos han dado una energía brutal y creo que, con ellas, estamos mejor que a principio de temporada".