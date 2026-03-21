Real Madrid Castilla - Zamora CF: Los de Cano quieren ser un dolor de muelas en su visita al dentista blanco

El Zamora CF tiene hoy ante sí uno de sus partidos más complicados de la temporada ante el Real Madrid Castilla, un rival directo en la lucha por la zona noble de la tabla en el Grupo I de Primera RFEF cuyo talento está fuera de duda. Calidad que los rojiblancos tratarán de igualar a base de concentración, empeño y eficiencia máxima sobre el césped del Alfredo Di Stefano a partir de las 14.00 horas.

Visita al dentista

"Vamos al dentista", señalaba Óscar Cano antes del duelo ante el filial blanco, tirando de tópico para señalar que se trata de una de las salidas más incómodas del año y no por el desplazamiento. Quizá, empujado por el recuerdo del encuentro de la primera vuelta en el Ruta de la Plata donde se constató toda la calidad que atesoran los componentes de una de las canteras más potentes del mundo bajo el mando de Arbeloa.

GALERÍA | La victoria del Zamora CF contra el Arenteiro, en imágenes / José Luis Fernández

Cano admitió que, en su carrera, vivió algo semejante al encuentro en Zamora. "Nunca me sentí tan pequeño", espetó, afirmando que ese día a los rojiblancos no les robaron la posesión del balón. "No nos quitaron la pelota, la pelota es suya. La pelota pertenece a los buenos jugadores", comentó el granadino afirmando que los Palacios, Pitarch, Cesteros, Zuñiga y compañía cuentan con un talento difícilmente igualable en Primera RFEF.

Cambio de nombres, no de guion

Por ello, el técnico rojiblanco aseguró que no espera un guion diferente este sábado en casa de los merengues. Incluso si Arbeloa, ahora en el primer equipo, vuelve a tirar del filial para el derbi ante el Atlético de Madrid de mañana como ya hizo ante el Manchester City o el Elche. "Si no está Zuñiga, está Jacobo; y si no, sube un juvenil y te pinta la cara", comentó Cano para resaltar que las condiciones de los futbolistas en la cantera blanca no se limitan a un puñado de nombres. "La Fábrica" cuenta con recursos casi ilimitados para mantener su producción constante.

La realidad rojiblanca: más puntos, peores sensaciones

Esa es la realidad a la que se enfrenta hoy el Zamora CF, como también forma parte de ella que los rojiblancos no cuajaron un buen partido ante el CD Arenteiro.

Cano no se deja llevar por la dinámica positiva del grupo, con dos victorias consecutivas, y aboga por seguir exigiendo más al equipo. Porque, como todos, el granadino quiere ganar. Por encima de estilos y esquemas, pero vencer "mereciendo ganar".

Orden y esfuerzo

En busca de recuperar esa sensación de ser justo vencedor sobre el verde, sin olvidar que delante estarán los futbolistas de élite del mañana -y alguno del presente-, Cano aboga por un Zamora CF que mantenga la concentración y la intensidad en todo momento. Equilibrar la diferencia de calidad con orden, claridad y esfuerzo.

Para ello, el Zamora CF deberá dar un paso más a nivel defensivo y añadir a la verticalidad de las últimas jornadas más movilidad en zona de ataque. Después, todo pasará por gozar de eficacia y no desaprovechar las pocas ocasiones que concederá un equipo talentoso, "pero no invencible", como recordó Cano. Porque el Real Madrid Castilla también es humano, comete errores de juventud y pierde puntos.

Un once en función de las dolencias y el estado de Moreno

Siguiendo el camino de los últimos días, intentando recuperar otro pellizco de confianza para potenciar su fútbol, se espera que no haya demasiados cambios en el Zamora CF respecto a sus últimos encuentros. Aunque, la fatiga puede llevar a novedades en el once inicial.

No hay más lesionado que Farrell -Ale Marcelo tiene imposible reaparecer pronto- pero tanto Losada como Abde o Sergi López están "entre algodones" y podrían no ser de la partida. Además, también hay que contar con la irrupción de Diego Moreno, que ha llegado esta semana al equipo y está en buena forma porque no ha parado de entrenar, si bien el último fichaje carece de ritmo competitivo en este 2026.

Es casi seguro que el lateral contará con algunos minutos, pero su salida de inicio dependerá del plan de Óscar Cano para alcanzar el objetivo: ser un dolor de muelas y ganar en su terreno al "dentista blanco".