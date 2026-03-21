Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras empatar ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas: "No sabe a victoria, pero es un gran resultado"

A pesar de no haber logrado la victoria, Óscar Cano estaba contento con el trabajo de los suyos ante el Castilla (2-2). En sala de prensa, el entrenador del Zamora admitía estar "satisfecho porque encima se ha puesto el partido muy feo". "Es verdad que ellos han encontrado el premio, yo no digo sin merecerlo, pero sí es cierto que no teníamos la sensación de poder encajar. Pero ellos son así, tienen talento, te equivocas y rápidamente te buscan esa grieta. Ellos huelen la sangre y el que ha regateado y se le ha cometido penalti estaba hace cuatro días en Manchester", indicó el granadino en alusión al partido de Champions que disputó el primer equipo del Real Madrid ante el City de Guardiola y para el que Álvaro Arbeloa convocó a cinco jugadores del filial.

"Estamos hablando de algo muy heavy, como dicen la gente joven de hoy. Es verdad que hemos entrado bien en la segunda parte, en ningún momento el equipo se ha descompuesto y ellos han tenido un acierto también en el segundo gol, un balón que no hemos sabido defender en el segundo palo", rememoró el míster.

"He visto al equipo muy vivo"

No obstante, con lo que se queda Cano es con que "a pesar del 2-0 en contra, en ningún momento he visto al equipo bajar los brazos, hemos recuperado sensaciones con la pelota, esa sí que hacía tiempo que no la encontrábamos, y he visto al equipo muy, muy vivo. De hecho, cuando hemos empatado he mirado al marcador y un punto aquí, después de ir perdiendo 2-0, pues casi todo el mundo lo hubiese firmado. Me llegó el punto ese de locura de decir, ojalá que dé cuatro minutos más, porque no teníamos nada hace unos minutos y podemos tener el gran botín, el poder conseguir los tres puntos", añadió, aunque la remontada completa no fue posible.

El reparto de puntos... lo justo

Con todo, sí admitió el técnico del Zamora que "el partido ha sido igualado y el reparto de puntos honestamente creo que es lo justo. Me quedo con las sensaciones que ha transmitido el equipo en un escenario que realmente es muy complicado. Estamos hablando de chicos, que ya algunos y dentro de poco muchos otros, estarán jugando competiciones europeas y no solo en el Real Madrid porque las exigencias son muy altas si no en otros clubes. Estamos hablando del mejor equipo del mejor club del mundo y por tanto tiene, si no el mejor filial del mundo, uno de los mejores filiales del mundo".

En su intervención en Valdebebas, Cano siguió haciendo hincapié en la calidad de su rival, a pesar de las ausencias que tenía el Castilla, insistió en que hay que "dar por bueno el resultado porque la imagen ha sido la conveniente" pero sí reiteró que el objetivo siempre es intentar ganar. "No es un empate que sepa a victoria, pero es un gran resultado" tal y como se pusieron las cosas.

Con todo, también aprovechó para tranquilizar a los aficionados y negó una lesión de Carlos Ramos. En este aspecto, sí comentó que los cambios vinieron dentro de la intención de superar el desgaste y dar más ímpetu al equipo.