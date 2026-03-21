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Fútbol | Regional de Aficionados

Noname, Moraleja CF, Zamora B y CD Benavente buscan más puntos en la Regional de Aficionados

Noname y Moraleja visitan a Laguna y Helmántico, y el Zamora B juega mañana en casa

El Benavente confía en tomar oxígeno ante Ciudad Rodrigo

Formación del CD Benavente. | CEDIDA

Formación del CD Benavente. | CEDIDA

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

La nueva jornada en la Regional de Aficionados vuelve a presentar encuentros importantes para los cuatro representantes de la provincia en la categoría. Hoy sábado será el Noname el primero en saltar al césped. El equipo, ahora mismo séptimo, visita desde las 16.30 horas a un Laguna que tan solo tiene cuatro puntos menos en el casillero.

Dos horas más tarde será el turno del Moraleja CF que peleará ante el Helmántico en un enfrentamiento en la zona baja donde se miden último y antepenúltimo.

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Ya el domingo la jornada se completará con dos duelos. En el anexo del Ruta, el Zamora B tratará de sorprender al líder, el Salamanca B, a partir de las 12.45 horas. Ya por la tarde, el CD Benavente recibirá en el Luciano Rubio al Ciudad Rodrigo (17.30 horas) en busca de oxígeno en la tabla y es que los de Santi Redondo podrían meterse en problemas si no suman.

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