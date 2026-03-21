El Noname firma un reparto de puntos en su visita al Laguna

No pudo ganar, pero el NoName mantiene una racha positiva tras sumar un nuevo punto en su visita al Laguna. El equipo de la incógnita terminó por firmar las tablas en un encuentro en el que no encontró el camino del gol. Tras una primera parte sin apenas ocasiones, ambos planteles se dejaron trabajo por hacer para después del descanso, pero el acierto no los acompañó. La próxima semana el NoName recibirá la visita del Helmántico, a las 16.00 horas en el anexo del Ruta de la Plata.