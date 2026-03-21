Regional
El Moraleja gana pero no abandona la plaza de "farolillo rojo"
Los de Tierra del Vino se llevaron la victoria en su visita al Helmántico, 1-2
A. O.
Zamora
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