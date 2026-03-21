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El Moraleja gana pero no abandona la plaza de "farolillo rojo"

Los de Tierra del Vino se llevaron la victoria en su visita al Helmántico, 1-2

MORALEJA CF

MORALEJA CF / Moraleja CF

A. O.

Zamora

Victoria del Moraleja CF en casa del Helmántico. Dos goles en un par de minutos de Héctor y Asier dieron ventaja a los zamoranos que vieron cómo los locales recortaban pero los de Tierra del Vino supieron sufrir para sumar un +3.

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