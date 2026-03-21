José Luis Posado y María José Tomaz de Aquino se proclaman Campeones de España de ultrafondo

Cara y Cruz para los ultrafondistas del Vino Toro Caja Rural que tomaron parte en el Campeonato de España de 50 Km y 100 kms celebrado en Málaga. El sabor dulce fue para Luis Posado y María Josñe Tomaz de Aquino, que volvieron a subir a lo más alto del podio y a ser los números 1 en sus respectivas divisiones de edad, para proclamarse campeones de España. José Luis Posado lo hacía su división de edad M70, finalizando los 50 km en 4 h.32 m.35 s. que sería además récord de los campeonatos, mientras María José Tomaz de Aquino lo hacía en la división de edad F65, finalizando 50 km en 4 h. 58 m.30 s. y se hacía de nuevo con el título de campeona de España de su categoría, en una jornada de gran interés y espectáculo.

El lado más amargo

El lado más amargo para los intereses del club vendría de la mano de los dos ultrafondistas que tomaban parte en los 100 km, tanto Óscar Buján Rodríguez como Javier Martin Santos no pudieron finalizar la prueba, teniendo que abandonar por diversos motivos físicos, siendo un mal trago para ambos, pues los dos integrantes del Vino de Toro acudían en un buen momento de forma.

Óscar Buján Rodríguez abandonaría la prueba a falta de 6 vueltas cuando iba junto a otros dos corredores comandando la carrera, ya se habían retirado algunos de los favoritos, pero empezó a sentir molestias estomacales y aunque intentó por todos los medios seguir carrera era imposible. "Podía haber seguido pero el ritmo iba a ser muy bajo entonces me paré".

Javier Martín Santos también tendría que abandonar los 100 km por los mismos dolores, una infortunio para el corredor del club. "He salido bien, a un ritmo tranquilo, por pulso y tres pulsaciones menos de lo que sé que puedo ir, y de repente han empezado las molestias" confesaba al finalizar su participación en el Nacional.