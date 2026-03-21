El Elche rompe su mala racha con una remontada ante el Mallorca, que regresa a los puestos de descenso

El Elche logró romper su mala racha tras 11 jornadas sin ganar con una victoria balsámica ante el Real Mallorca, rival directo por la permanencia al que devuelve a la zona de descenso, tras un partido marcado por la necesidad que se decidió en la segunda parte con una remontada local.

Tras el tanto inicial del visitante Pablo Torre, el equipo ilicitano le dio la vuelta al marcador en ocho minutos, con los goles de Rafa Mir y Tete Morente, aunque el Mallorca, que sufre su primera derrota desde la llegada del argentino Martín Demichelis a su banquillo, tuvo la opción de empatar en el descuento con un penalti errado por Vedat Muriqi, su máximo goleador.

El Mallorca hizo valer su dinámica positiva en el arranque del partido, en el que logró cortocircuitar al Elche y trasladar el juego al área ilicitana.

El equipo local, nervioso e impreciso, fue incapaz de superar la presión del conjunto balear, que protagonizó las primeras llegadas con cierto peligro por medio de Luvumbo.

El Elche se sacudió los complejos gracias a Febas, que protagonizó varias de sus clásicas arrancadas hacia el área rival. La gran ocasión local la tuvo Álvaro Rodríguez, quien no acertó con la portería tras un servicio de Germán Valera.

El Mallorca, cómodo con el balón, respondió con una clamorosa ocasión de Muriqi, pero el ariete, tras un mal despeje de la defensa local, envió el balón fuera, con Dituro casi vencido.

En un duelo marcado por el miedo al error y las precauciones defensivas, la anarquía de Febas estuvo a punto de darle premio al Elche. El catalán protagonizó una gran acción personal y asistió a Germán Valera, pero el disparo del extremo fue despejado por Leo Román ya al filo del descanso.

El equipo ilicitano llevó la iniciativa del juego en el inicio del segundo tiempo ante un Mallorca más replegado, a la espera de cazar un contragolpe.

Samu Costa estuvo cerca de cazar al Elche en una rápida transición, pero el disparo del portugués lo despejó, con buenos reflejos, Dituro.

El Mallorca encontró por fin la recompensa en una nueva contra de Luvumbo, quien asistió a Pablo Torre para que el cántabro, desde fuera del área y con un disparo colocado, inaugurara el marcador.

El gol congeló el ambiente en el estadio, pero el Elche supo rehacerse y encontró el empate apenas cuatro minutos después, tras un mal despeje de Mascarell que aprovechó Rafa Mir para batir a Leo Román.

Tras el empate, el partido, encorsetado hasta ese momento, se rompió definitivamente y ambos equipos tuvieron sus opciones de lograr el segundo tanto.

El Elche logró darle la vuelta al marcador con un gol en el que recuperó la esencia de sus mejores días. Febas asistió con un taconazo a Germán Valera, cuyo centro fue rematado de cabeza a la red de forma inapelable por Tete Morente.

El encuentro volvió a girar de forma radical y le tocó al Mallorca asumir todo el peso del juego ante un Elche que, lejos de defenderse con el balón, se atrincheró en su área. El conjunto balear, agobiado por el cronómetro, comenzó a cargar el área de efectivos y a enviar centros a Muriqi.

El acoso del Mallorca encontró premio con un penalti, señalado a instancias del VAR, por manos de Bigas. Muriqi, ya con el tiempo cumplido, asumió la responsabilidad pero su lanzamiento se fue por encima del larguero.

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A pesar del largo descuento, el Mallorca ya no tuvo fuerzas para rozar el empate ante un Elche que supo proteger con oficio un marcador que le mantiene con vida en la lucha por la permanencia.