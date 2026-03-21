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Fútbol | Tercera RFEF

El CD Villaralbo, dispuesto a sorprender al Palencia en Los Barreros

El cuadro azulón, con tres bajas en sus filas, quiere hacer valer el "factor campo" en su encuentro ante "la mejor plantilla del grupo"

Once inicial del CD Villaralbo, en Bembibre

Once inicial del CD Villaralbo, en Bembibre

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El CD Villaralbo regresa a Los Barreros y lo hace para afrontar esta tarde, a partir de las 17.00 horas, uno de los partidos más exigentes de la competición. El equipo azulón recibe a la que para muchos es la mejor plantilla del grupo, la de un Palencia que llega a tierras villaralbinas como segundo clasificado, a 5 puntos del líder, el Atlético Tordesillas.

En este guion, y conscientes de las dificultades que se encontrarán sobre el terreno de juego, el cuadro de Oji confía en hacer un buen encuentro y hacer valer la óptima semana de entrenamientos que ha protagonizado después de empate agridulce rubricado en Becerril (0-0). El reto no será fácil, pero las premisas están claras: evitar las concesiones, mantener la solidez y mostrar su mejor cara en un partido que se pondrá hacer largo por momentos, pero en el que contarán con el gran apoyo de sus aficionados, que volverán a ocupar las gradas del Municipal. "Sabemos que es un partido de dificultad máxima y que tenemos que estar muy bien para sacar algo positivo", comentó el responsable de banquillo. Para esta jornada, Oji vuelve a tener bajas en sus filas. El entrenador asumirá las ausencias de Ballo, Yago y Sersil, pero confía en que con los disponibles se pueda hacer un buen papel y, porqué no, dar la sorpresa de la jornada.

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