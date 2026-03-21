El CD Villaralbo, dispuesto a sorprender al Palencia en Los Barreros

El CD Villaralbo regresa a Los Barreros y lo hace para afrontar esta tarde, a partir de las 17.00 horas, uno de los partidos más exigentes de la competición. El equipo azulón recibe a la que para muchos es la mejor plantilla del grupo, la de un Palencia que llega a tierras villaralbinas como segundo clasificado, a 5 puntos del líder, el Atlético Tordesillas.

En este guion, y conscientes de las dificultades que se encontrarán sobre el terreno de juego, el cuadro de Oji confía en hacer un buen encuentro y hacer valer la óptima semana de entrenamientos que ha protagonizado después de empate agridulce rubricado en Becerril (0-0). El reto no será fácil, pero las premisas están claras: evitar las concesiones, mantener la solidez y mostrar su mejor cara en un partido que se pondrá hacer largo por momentos, pero en el que contarán con el gran apoyo de sus aficionados, que volverán a ocupar las gradas del Municipal. "Sabemos que es un partido de dificultad máxima y que tenemos que estar muy bien para sacar algo positivo", comentó el responsable de banquillo. Para esta jornada, Oji vuelve a tener bajas en sus filas. El entrenador asumirá las ausencias de Ballo, Yago y Sersil, pero confía en que con los disponibles se pueda hacer un buen papel y, porqué no, dar la sorpresa de la jornada.