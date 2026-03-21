Un CB Zamora completo recibe a Hestia Menorca

Doce días después de su último compromiso y con las pilas recargadas para hacer frente a este último tramo de la Liga, el Caja Rural CB Zamora vuelve a la pista. Lo hará a partir de las 19.30 horas en el Ángel Nieto donde recibirá la visita del Hestia Menorca en un encuentro en el que los aficionados podrán disfrutar de todos sus jugadores, lo que sin duda es un aliciente para la fiel hinchada zamorana que volverá a llevar en volandas a los suyos. Por primera vez en lo que va de curso, y salvo sorpresa de última hora, Saulo Hernández tendrá a todos sus hombres disponibles lo que permitirá y "obligará" al reparto de minutos y a una gestión de cargas óptima porque, eso sí, no todos llegan en la misma situación física a estas alturas de temporada.

Décimo segundos en la tabla y con 9 victorias en su casillero, en el CBZ hay ganas de dar un paso al frente y los jugadores tratarán de hacerlo ante un rival que ha ido de menos a más, y que ahora mismo es noveno, con un balance de triunfos y derrotas de 13-9. "Es un muy buen equipo. Recuerdo cuando fuimos a Menorca que ellos habían empezado con una racha un poco dubitativa y ya por aquel entonces decíamos que, por roster, por plantilla, por nombres puros y duros todo apuntaba a que iba a tirar para arriba y la realidad es que ha tirado para arriba y ha tirado muy para arriba", comentó el responsable de banquillo zamorano poniendo en valor la buena de los menorquines.

Un rival con jugadores "extraordinarios"

Así mismo, el responsable zamorano recordó que Hestia cuenta en sus filas con unos tiradores extraordinarios, "top de la Liga", y reiteró que, desde el banquillo, su entrenador, "hace un trabajo fantástico identificando las debilidades del rival y jugando diferentes registros dependiendo de lo que necesite el partido. Tienen una rotación larga y poderío interior, creo que es un equipo muy bien estructurado, muy bien hecho y con las cosas muy claras", alabó Saulo que sabe bien las dificultades a las que se enfrentarán los suyos.

Con todo, al CBZ se le presenta "un reto muy bonito", tal y como tildaron la jornada desde el club, y con cierto sabor a venganza por lo vivido en la ida. "En Menorca no competimos de la manera que nos gustaría, creo que fue quizás de los peores partidos que hemos disputado esta temporada y ojalá este sábado pongamos las cosas mucho más difíciles y seamos capaces de competir hasta el final por sacar una victoria", auguró el entrenador. El reto no cambia para el cuadro zamorano y todo pasará por alargar al máximo los minutos de buen baloncesto y mostrarse sólidos en defensa, evitando concesiones atrás que puedan salir caras, así como los momentos de desconexión que les pueden pasar factura.

Donantes de Sangre

Durante este encuentro, además, se dará visibilidad al trabajo y labor que se realiza desde la Hermandad de Donantes de Sangre. Sus responsables recordaron la importancia de las donaciones y confían en que, gracias al deporte, puedan llegar a los más jóvenes y que conozcan un poco más las campañas que realizan durante todo el año en la provincia con campañas en la calle y los pueblos.