El BM Caja Rural Zamora se reencuentra con la victoria en Oviedo

El BM Caja Rural Zamora logró reencontrarse con la victoria en su visita a Oviedo, donde consiguió sobreponerse a un inicio de partido muy complicado, con AutoCenter Principado apretando mucho en defensa para impedir que los zamoranos se sintiesen cómodos en la pista. Aguantaron bien los de Félix Mojón, que veía como los suyos conseguían romper el partido en la recta final de la primera mitad para disputar ya una segunda parte mucho más plácida en la que los viriatos supieron mantener la intensidad defensiva para evitar que el rival se metiese de nuevo en el partido.

Conscientes de las dificultades

Sabían los de Félix Mojón que no iba a ponérselo fácil un AutoCenter Principado que necesitaba ganar para seguir peleando por la permanencia. Apretaban los locales desde el inicio, tratando de imprimir un alto ritmo a su juego ante un BM Caja Rural Zamora que le seguía el ritmo y conseguía, incluso, provocar la primera exclusión local cuando apenas se habían disputado 3 minutos de partido (2-2).

Una superioridad numérica que aprovechó a la perfección el equipo visitante, firmando un 0-2 que le daba aire antes del minuto 5 (2-4). Sin embargo, una vez recuperada la igualdad de efectivos en la cancha, los asturianos seguían defendiendo con mucha contundencia, saliendo rápido al contragolpe para mantenerse en partido ante un rival que no cedía, pero que tampoco conseguía que su renta superase en ningún momento esos 2 goles conseguidos en superioridad (5-7, minuto 12). La igualdad era máxima y los zamoranos veían como el rival se acercaba aprovechando la exclusión de Oier (6-7). Giannini aguantaba por delante a los suyos con una gran parada, aunque lo cierto es que los de Mojón tampoco conseguían anotar y AutoCenter Principado abortaba todos los ataques de su rival. Lo intentaban los Guerreros de Viriato cargando el juego por la zona de Revi, que sufría su segunda exclusión ya en el minuto 18. Aún así, no conseguían los zamoranos imponer su ley y seguían sufriendo mucho para encontrar huecos en ataque ante un rival que defendía con todo. La vida le iba en ello a los asturianos, que no se relajaban ni un segundo y tenían contra las cuerdas a los visitantes (9-10, minuto 23). Al final, sin embargo, con el rival cansado, en la recta definitiva de la primera mitad conseguían los de Mojón meter una marcha más y aprovechar un fallo en el lanzamiento de los locales y una perdida de balón pata firmar dos goles consecutivos y escaparse, por primera vez en el partido, hasta los 3 goles de ventaja (9-12, minuto 25). Acusó el golpe AutoCenter Principado, que empezó a evidenciar nervios y precipitación en sus acciones, permitiendo a los zamoranos colocarse con 4 de renta a falta de 3 minutos y medio para el descanso (9-13). Lo intentaron todo los locales en lo que quedaba, pero no consiguieron ya frenar el juego de BM Caja Rural Zamora, que conseguía irse al descanso con cinco goles ya de ventaja (11-16).

En busca de la sentencia

Ya en la segunda mitad, los nervios seguían traicionando a Auto-Center Principado, que seguía perdiendo balones y errando pases ante un Caja Rural Zamora que mantenía la presión defensiva y seguía saliendo bien al contraataque para ampliar su renta hasta el 11-18 en poco más de cuatro minutos, obligando al técnico local a pedir un tiempo muerto muy pronto. Parecía que el funcionaba y, a la vuelta, Gamonal anotaba el primer gol de los suyos tras el descanso, aunque lo cierto es que la alegría de los asturianos duró muy poco. La presión del cuadro pistacho era asfixiante y la velocidad y calidad de los zamoranos a la contra no daba un respiro a su rival, que en el minuto 38 perdía ya de 8 goles (12-20). A partir de ahí, el juego se igualó en la cancha, con un BM Caja Rural Zamora que, ahora sí, dosificaba fuerzas, lo que permitía a su rival evitar que la diferencia fuese a mayores (15-23, minuto 50).

No tuvo ya mucha más historia el partido. Auto-center Principado trató por todos los medios de meterse en el partido pero los zamoranos no bajaron la guardia y pese al desgaste físico aguantaban los arreones locales para anotarse el triunfo y recuperar sensaciones.