El Balonmano Caja Rural Zamora busca recuperar sensaciones en Asturias

El Balonmano Caja Rural Zamora regresa esta tarde (17.30 horas) a la acción en Primera Nacional con la obligación de sumar dos puntos más a su casillero para dejar atrás el inoportuno tropiezo sufrido la pasada semana en el Ángel Nieto. Una derrota que estrechó diferencias en la lucha por el primer puesto del Grupo B que los zamoranos lideran por cuatro puntos antes de medirse hoy a Auto Center Principado BM Vetusta.

Una derrota que estrecha diferencias

La tercera derrota de la temporada para los "Guerreros de Viriato" sufrida a manos de un necesitado Royal Premium Gijón ha hecho que los zamoranos cuenten ahora con solo cuatro puntos de ventaja sobre BM Torrelavega "B".

GALERÍA | Balonmano Caja Rural Zamora - Royal Premium Gijón / José Luis Fernández

Esa es, ahora mismo, una diferencia que, teniendo que visitar a los cántabros el próximo mes, no conviene que mengüe más. De ahí que los de Félix Mojón acudan hoy a tierras asturianas con necesidad real por ganar.

Recuperar las buenas sensaciones

La exigencia, además, nace también por el interés zamorano de olvidar lo más rápido posible las malas sensaciones del último encuentro. Un choque en el que la plantilla pistacho no estuvo a la altura, mostrándose débil en la parcela defensiva y sin pegada en la ofensiva.

La gris actuación del pasado sábado, además, vino acompañada de la lesión de rodilla de Raúl Escudero, quien con casi toda seguridad se perderá lo que resta de temporada. Una baja sensible para el grupo, necesitado de volver a sonreír hoy.

Un rival duro que se la juega

Por todo ello, así como por existir la posibilidad de certificar el pase al play-off de ascenso si al triunfo zamorano acompaña un "pinchazo" de BM Sanse, se espera que el Balonmano Caja Rural Zamora salga a por todas ante el Auto Center Principado BM Vetusta. Oponente que, se presume, mostrará más resistencia de la que exhibió en el Ángel Nieto el pasado mes de noviembre.

Los asturianos, con el expistacho Hugo Rodríguez en sus filas, también se vieron perjudicados por el éxito de Royal Premium Gijón en el Ángel Nieto, siendo los de Diego Dorado su rival directo en la lucha por la permanencia. Pelea en la que tienen tres puntos de margen sobre el descenso.

Así pues, a la habitual propuesta física de Auto Center Principiado BM Vetusta y su rocosa defensa cargada de kilos y centímetros se suma también un plus de ímpetu casi asegurado por los locales, que se juegan la vida tanto como el último "verdugo" del BM Caja Rural Zamora.

El líder: a dominar desde la defensa

Buscando controlar todos estos factores y evitar que acrecente la duda en el vestuario, el plan del líder hoy es claro: dominar desde el principio a través de la defensa, correr buscando una zaga rival desordenada y tratar de imponer un ritmo alto que acabe minando a BM Vetusta.

Todo ello sin Felipe Ferreira, Guille y Escudero. Ausencias que acortan la rotación, lo que complica mucho más la posible redención asturiana del cuadro de Viriato.