Alcaraz tumba sin apuros al joven Fonseca en Miami

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, accedió este viernes a tercera ronda del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) con un doble mensaje: los fantasmas de su dura eliminación el año pasado están olvidados, y todavía queda para que el brasileño Joao Fonseca (número 39) le mire de tú a tú.

Alcaraz se impuso por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 29 minutos de partido frente a un público mayoritariamente a favor del brasileño que celebraba cada punto conseguido por Fonseca o fallado por el murciano.

Desafortunadamente para ellos, hubo pocos de los segundos, puesto que el español se marchó del partido con 26 ganadores y 22 errores no forzados. Por su parte, Fonseca apenas registró 14 ganadores y 19 forzados

Versión convincente

El actual número 1 es otro jugador desde su derrota el año pasado en su debut en este mismo torneo ante el belga David Goffin. Él mismo lo definió como uno de los peores momentos en su carrera, pero desde entonces ha resurgido. Tres títulos de Grand Slam -Roland Garros, US Open y Abierto de Australia- y 9 victorias en los 14 torneos jugados desde Miami 2025 lo avalan.

Esa es la versión que mostró Alcaraz al inicio del encuentro, y no tardó en romper a Fonseca en su segundo juego al saque, para cobrar una ventaja que acabaría decidiendo esa manga.

Entre medias, el español se mostró contundente con su servicio, dejó una retahíla de ganadores de derecha y varió con dejadas o saques y voleas para desarbolar a su rival.

Bombas como saque

El número 1 del mundo volvió a gozar de otra oportunidad de rotura con el 3-1 que habría sentenciado el set, pero Fonseca se defendió al servicio.

La joven promesa brasileña, que este mes estuvo cerca de sorprender al italiano Jannik Sinner (número 2) cuando cayó por un doble 7-6 en el Masters 1.000 de Indian Wells, intentó revolverse y tuvo la posibilidad de romper a Alcaraz en el siguiente juego, pero no lo aprovechó.

Un 'passing' cruzado para el 0-30 en el 4-3 acercó a Fonseca de nuevo a ese objetivo, pero el español lanzó cuatro bombas como saques y Fonseca no logró que ninguno de sus restos pasara la red.

A remolque siempre

El guion del segundo set fue casi idéntico, con Fonseca yendo a remolque desde el principio, tras perder su primer juego al servicio, y teniendo dos oportunidades de rotura con 1-0 y 3-2 para Alcaraz.

Pero fue en esos momentos donde se vio mejor la nueva versión de Alcaraz: infalible y metódico para encontrar los mejores ángulos posibles sin conceder errores no forzados.

Un saque directo finiquitó el encuentro para el español, que no dudó en hablar bien de un rival que sigue llamando a la puerta como posible alternativa al dominio suyo y de Sinner.

"Muy talentoso"

"Fue muy difícil jugar contra Joao (Fonseca), es un jugador muy talentoso. Es uno de los mejores jugadores del tour", afirmó Alcaraz en la entrevista en pista posterior a la victoria.

Este triunfo también sirve al español para desquitarse de laa derrota en semifinales de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev, la primera que sufrió en 2026, y tras la que Alcaraz dijo que nunca había visto jugar al ruso a tan buen nivel.

Alcaraz se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, quien se deshizo sin dificultad del argentino Camilo Ugo Carabelli.

El reto es claro: volver a ganar el torneo que conquistó en 2022 y no ha vuelto a alzar, y olvidar los fantasmas de hace un año.