La afición Zamora CF tampoco falló ante el Real Madrid Castilla

Allá donde va el Zamora CF se encuentra con representación de sus aficionados, y Madrid no iba a ser una excepción. El equipo rojiblanco estuvo apoyado desde las gradas del Alfredo Di Stefano por decenas de seguidores, tanto de los que se desplazaron desde la capital del Duero como por los que viven en Madrid. Todos pudieron celebrar el punto que, aunque no es un triunfo, sí deja un buen sabor de boca a la hinchada y a los jugadores.