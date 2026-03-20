Natación
Zamora, representada en el LV Campeonato de España de Natación Infantil de Invierno
Participará Hugo Guerra, del Natación Zamora, Jaime Carro e Irene Palacios, del San José Obrero
P. F.
La provincia de Zamora está representada en el LV Campeonato de España de Natación Infantil de Invierno, que se celebra hasta el domingo en las instalaciones del CN Sabadell.
Por parte del Natación Zamora, acudirá Hugo Guerra San Martín (generación 2011), acompañado durante toda la cita nacional por Sara Pomar Solana, entrenadora del club, quien dirigirá su preparación a pie de piscina. El joven nadador zamorano afronta esta cita, una de las más exigentes del calendario para su categoría, con un programa de pruebas muy completo. La competición se desarrollará bajo el formato de eliminatorias en sesión de mañana y finales por la tarde, lo que obligará a dar su máximo nivel desde las primeras horas del día.
Mientras, por parte del Natación José Obrero, estarán Irene Nieto Palacios, que estará en los 50 metros Braza, y Jaime Carro Martín, que saldrá en los 100 Espalda.
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