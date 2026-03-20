Toro se prepara para un domingo sobre ruedas y lleno de pedaladas

Este domingo 22 de marzo, Toro recibirá la octava edición de «VintoroBike», que contará con una participación de 500 ciclistas y, por última ocasión, recorrerá el término de Monte la Reina debido a la futura llegada de los militares al acuartelamiento.

La prueba comenzará a las 9.00 horas con salida en la avenida Carlos Latorre, junto a la rotonda de entrada a la ciudad. La meta se encontrará situada en la plaza de la Colegiata.

Cartel de presentación de "VintoroBike". / Cedida

Así lo indicaron este jueves durante la presentación del evento en el Ayuntamiento de Toro el alcalde del municipio, Carlos Rodríguez, la diputada provincial, Natalia Ucero, el presidente del Club Ciclista VintoroBike, Antonio Marbán, el secretario del Club, Amador Herrero, y la directora de la Caja Rural de Toro, Inmaculada Velázquez.

En esta edición, Marbán afirmó que han batido récord de inscripciones, que se agotaron «en menos de diez minutos» tras haberse abierto, el jueves 1 de enero, a las 00:00 horas.

Rodríguez señaló que este año, por primera vez, han incorporado información turística en las bolsas que la organización le otorga a los participantes «para que la gente que viene a hacer deporte, vea también el patrimonio de Toro».

Ucero destacó que «se trata de una de las carreras BTT más importantes, si no la más importante ,de la provincia de Zamora», afirmando que para la Diputación de Zamora «es un orgullo» que se realice en Toro para que se conozca la ciudad a través de «actividades tan saludables como es el deporte y como es esta carrera».

Recorridos de "VintoroBike"

El evento deportivo contará con un recorrido largo de 62 kilómetros y un desnivel positivo de aproximadamente 1.500 metros, así como otro más corto de 42 kilómetros con un desnivel positivo de 950 metros, aproximadamente.

En el primero de ellos, se dispondrá de cuatro avituallamientos a los participantes: tres líquidos y uno sólido. En el segundo, contarán con dos líquidos y uno sólido. Por otro lado, los organizadores también señalaron que habrá dos puntos de corte: en el kilómetro 32 a las 11.30 horas, y en el kilómetro 51 a las 13.00 horas.

Tras finalizar la prueba, los participantes se darán cita en la comida que se celebrará a continuación en el Pabellón Municipal, amenizada por un DJ de Toro, para la que la organización estima una afluencia de 650 personas. En este sentido, Rodríguez afirmó que el Ayuntamiento "facilita el uso del pabellón", como también "el patio del antiguo seminario para que la gente pueda aparcar".

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Marbán agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Toro, la Diputación de Zamora, la Denominación de Origen Toro y a Caja Rural de Zamora por permitirles «ofrecer una bolsa muy completa» a los participantes.