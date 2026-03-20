Fútbol
La selección regresa a Cataluña con un amistoso contra Egipto en el RCDE Stadium
El estadio del Espanyol es la alternativa elegida para el partido del 31 de marzo, ante la imposibilidad de jugarlo en Catar, la sede original del partido preparatorio para el Mundial
La selección española de fútbol regresa a Cataluña cuatro años después de su última visita. La RFEF anunció en la madrugada del viernes que el RCDE Stadium de Cornellà será el escenario del amistoso de la campeona de Europa frente a Egipto, el 31 de marzo. Un anuncio que se ha retrasado hasta el último momento debido a problemas burocráticos.
España contaba con disputar el partido contra la selección que lidera Mo Salah en Catar. La guerra en Irán, sin embargo, obligó a cancelar ese choque, al igual que sucedió con la Finalissima frente a Argentina, reemplazada por un amistoso contra Serbia en Villarreal el 27 de marzo.
Las gestiones con el amistoso de Egipto fueron algo más complicadas, dadas las dificultades que aparecieron para que la expedición africana pudiera tramitar los visados necesarios para viajar a España. Finalmente, la RFEF ha conseguido desencallar las gestiones para salvar el partido en el estadio del Espanyol.
Regreso cuatro años después
Desde hace días se buscaba un estadio en suelo español para poder disputar en él el encuentro, con el RCDE Stadium como alternativa desde el primer momento. Las gestiones fructificaron a tiempo para que Luis de la Fuente pueda dar este viernes su lista de convocados conociendo contra quién y dónde jugará España sus últimos amistosos previos a la convocatoria para el Mundial.
El choque del 31 de marzo, en plena Semana Santa, será el regreso de la selección a Cataluña cuatro años después. El último precedente, también en el RCDE Stadium, fue un amistoso contra Albania el 26 de marzo de 2022, en el que España ganó por 2-1 con goles de Dani Olmo y Ferran Torres. Para el partido anterior hay que irse hasta 2004, cuando Montjuïc acogió un amistoso entre la selección y Perú.
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