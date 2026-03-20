Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "El sábado vamos al dentista, a competir cada duelo"

El Zamora CF afronta este sábado uno de los retos más exigentes de la temporada: visitar al Real Madrid Castilla, un filial que ya en la primera vuelta dejó una huella imborrable en Óscar Cano y que se presume un duro rival. Tanto que, para el granadino, los rojiblanco acuden "al dentista" mañana.

Un recuerdo claro

Óscar Cano no rehuyó la realidad en su comparecencia previa, marcada por un análisis crudo del momento del equipo y por la convicción de que solo desde la exigencia podrán competir ante uno de los conjuntos más talentosos de la Primera Federación.

“El meneo que nos pegaron aquí no fue ni normal. Nunca me he sentido tan pequeñito como entrenador”, recordó Cano sobre el duelo de la primera vuelta, una frase que resume el respeto con el que el Zamora CF encara la cita.

GALERÍA | La victoria del Zamora CF contra el Arenteiro, en imágenes / José Luis Fernández

Recuperar la mejor versión

El equipo rojiblanco llega a Valdebebas tras dos victorias consecutivas, pero el técnico no se dejó engañar por los resultados. Su discurso fue directo, casi quirúrgico, al evaluar el estado real del conjunto.

“El vaso se puede ver medio vacío o medio lleno, pero a mí me gusta apreciar la realidad como es; y, ahora mismo, no me gusta como está el vaso y esa es la realidad, da igual como se vea”, afirmó Cano, comentando que los marcadores no pueden esconder el mal juego del equipo.

El entrenador insistió en que, pese a los seis puntos sumados, el Zamora CF no está ofreciendo la versión sólida que mostró semanas atrás, que no genera las mismas sensaciones que antes: “Antes sentíamos que era prácticamente imposible que nos ganaran. Ahora la probabilidad de ser derrotados existe”.

Para Cano, el reto está en recuperar esas sensaciones. El desafío más inmediato es volver a ser un bloque reconocible, fiable y competitivo. No se trata solo de ganar, sino de merecer ganar: “Jugar bien es ganar, pero ganar teniendo la sensación de que mereciste hacerlo”.

Un partido para sufrir

El técnico fue claro al describir lo que espera del encuentro ante el Real Madrid Castilla. No habrá concesiones estéticas ni espacio para la comodidad. “Mañana vamos al dentista”, resumió con una metáfora tan habitual como gráfica y elocuente.

Cano anticipa un partido incómodo, de máxima exigencia física y mental, donde cada duelo individual será determinante: “Cada jugador que se vaya oponiendo a los suyos no puede perder ese duelo”.

El entrenador destacó la calidad diferencial del filial blanco, repleto de futbolistas que ya han demostrado su nivel en escenarios de élite. “Juegan en el Etihad con absoluta normalidad, eliminan al Manchester City con absoluta normalidad…”, relataba, recordando que ya advirtió de ello cuando Arbeloa y los suyos visitaron el Ruta de la Plata.

La pelota, propiedad del talento

El talento de la cantera madridista lo explicó Cano de forma humilde y contundente al señalar que, como ocurriera en la primera vuelta, no cree que pueda discutir la posesión del cuero al Real Madrid Castilla este sábado. “No nos quitaron la pelota ese día porque la pelota les pertenece. La pelota es de los buenos jugadores”, aseguró, dejando claro que el Zamora CF es quien debe robarla y no al revés.

El técnico asumió que su equipo deberá adaptarse a un escenario sin balón durante muchos tramos del encuentro. La clave, según él, será aprovechar cada recuperación con verticalidad y precisión: “Cuando recuperemos la pelota, vamos a intentar hacer lo que podamos hacer o lo que nos deje el Real Madrid”.

Una cantera inagotable

Cano también quiso desmontar la idea de que el nivel del filial depende de si juegan o no los futbolistas que alternan con el primer equipo. “Nos creemos que si no juegan los que van con el primer equipo, el Castilla va a ser peor, y no va a ser peor. Lo que pasa es que no los conocemos”.

El técnico recordó que todos los jugadores del filial —los visibles y los menos visibles— son internacionales en categorías inferiores y poseen un nivel altísimo. “Que no juega Zúñiga, juega Jacobo y es igual. Que no juega uno, juega otro y te pinta la cara”.

Ganar, pero ganar bien

Aunque el Zamora CF ha sumado dos victorias recientes, Cano no quedó satisfecho con el rendimiento del equipo en el último encuentro. “El partido de Alenteiro no me gustó nada. Fue muy similar al de Guadalajara, pero con la salvedad de que ganamos”.

El técnico diferenció claramente entre el triunfo en Avilés —del que salió “muy contento”— y el del pasado fin de semana, donde no vio la energía ni la claridad necesarias: “Las victorias así tienen los pies muy cortos”.

Su objetivo es recuperar la versión sólida, compacta y agresiva que mostró el equipo semanas atrás: “Defendimos con alma y cada contraataque daba la sensación de que podía pasar algo”.

Diego Moreno, una incorporación necesaria

Por otra parte, Óscar Cano habló de la llegada de Diego Moreno, un refuerzo que llega motivado por las lesiones de Ale Marcelo y Farrel y "la imposibilidad de firmar al central deseado" después de la salida de Pablo Clavería en el mercado invernal.

“La plantilla se queda corta. Siempre hay problemas, siempre hay lesiones”, recordó el técnico, afirmando que el club llevaba tiempo buscando un futbolista..

Un jugador polivalente

El técnico destacó sobre Diego Moreno su capacidad para ocupar varias posiciones: “Es un jugador versátil, que puede jugar como lateral, como carrilero…”. Además, subrayó su buena condición física y su disciplina: “Es un chico con muy buenos hábitos, joven y con una genética que le ha permitido llegar al fútbol profesional”.

Aunque reconoce que aún le falta el plus competitivo que provoca entrenar para jugar cada fin de semana, Cano dejó claro que está preparado para entrar en dinámica: “Podría tener minutos si lo creemos oportuno”. Una situación que fue clave en su fichaje, ya que se buscaba un jugador "que diera rendimiento inmediato" y tuviera cualidades para aportar al grupo.