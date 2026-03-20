LaLiga convoca al Zamora CF como aspirante al ascenso a Segunda División

La LaLiga ya empieza a pensar en el futuro y en la próxima temporada 26-27. Sin saber todavía qué nuevos equipos conformarán el próximo año la Segunda División, la entidad presidida por Javier Tebas convocó a varios clubes aspirantes a alcanzar el fútbol profesional, entre ellos el Zamora CF, para sentar las bases e irles informando sobre todo lo que se les exigirá para competir en la categoría de plata del fútbol español en caso de finalmente ascender. Dada la gran igualdad que sigue existiendo en ambos grupos de la Primera RFEF, fueron bastantes los clubes convocados en Madrid y la entidad rojiblanca no faltó a la cita de la mano de su director general, Jesús Manibardo, y el responsable jurídico, Javier Moreno. Una vez en la sede, fue el director adjunto a la Presidencia, Víctor Manuel Martín, quien llevó el peso del encuentro haciendo un repaso al funcionamiento y exigencias a las que tendrán que ceñirse quienes finalmente logren dar el salto de categoría. Un férreo control económico, nuevos sistemas de inscripción, seguridad, televisiones… y un sinfín de requisitos sin los cuales no les permitirá competir.

Visita al Ruta de la Plata

Dentro de esta misma preparación, sí es cierto que el Zamora CF recibió hace escasas semanas la visita en el Ruta de emisarios de LaLiga que visitaron las instalaciones y comentaron aspectos a mejorar, aunque cierto es que el Municipal rojiblanco no tendría que someterse a una gran reforma. Los aspectos a mejorar sí pasan por mejoras en la iluminación, un proyecto que ya está en marcha por parte del Ayuntamiento; la instalación de tornos de acceso (que no se exigen hasta el segundo año); porterías supletorias nuevas, un segundo espacio destinado a los vestuarios arbitrales; separación física entre aficiones; mejoras en la megafonía y pulir cuestiones relacionadas con la seguridad con las que el Zamora ya está muy comprometido, entre otras cuestiones.

En la reunión en la sede de LaLiga, también se habló del control económico, con auditorias incluidas, al que se someterá a los clubes y que también afecta al salario mínimo que deben percibir los jugadores (una cifra que no está cerrada para el próximo curso pero que rondará los 100.000 euros brutos anuales) según el valor de mercado que se les atribuya.

Así las cosas, y aunque quedan diez jornadas de Liga que determinarán quien jugará el play-off y después la fase que lo decidirá todo y donde quieren estar los de la capital del Duero, los equipos que están en la pomada ya saben a qué atenerse aunque cierto es que el Zamora es alumno aventajado y tiene buena parte del trabajo hecho.