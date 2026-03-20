Diego Moreno, nuevo fichaje del Zamora CF: "Voy a dar lo mejor de mí para demostrar que en Ponferrada se equivocaron""

Diego Moreno ya es uno más en el Zamora CF. El nuevo fichaje rojiblanco, ya disponible para Óscar Cano, explicó en sus primeras declaraciones como jugador del club del Duero que su incorporación se gestionó “de un día para otro”. “Me llamaron y yo lo tomo como una oportunidad de demostrar que en Ponferrada se equivocaron conmigo”. Destacando las “ganas” que tiene ayudar al conjunto del equipo, en sus objetivos principales está el “aportar su granito de arena”. “Soy un lateral al que le gusta ser muy ofensivo, pero también cumplir una faceta defensiva, y puedo aportar piernas para intentar conseguir el objetivo”, dejando claro que, a pesar de llevar un mes y medio sin competir, llega “fresco”.

En cuanto a cómo se encuentra a nivel anímico, sí confesó que “cuando rescindo con la Ponferradina es último día de mercado y te deja poco margen de maniobra. Me podía haber dejado llevar y no hacer nada o no entrenar con ningún equipo porque pensaba ya que era complicado, pero seguía con la esperanza de tener una oportunidad ha surgido. Espero que salga todo bien, voy a dar lo mejor de mí”.

Preguntado también por cómo se encuentra más cómodo en el terreno de juego, si como lateral al uso o como carrilero, Diego Moreno dejó claro que “donde me pongan”. “He jugador en las dos posiciones y estoy bastante cómodo”, una sensación que también hizo extensible a sus primeras sensaciones en Zamora y en el vestuario, donde se ha reencontrado con excompañeros como Markel Lozano.

Cómo ve la Primera RFEF y al Castilla: la mejor cantera del mundo

En su presentación oficial como rojiblanco también se refirió a la Primera RRFEF “una categoría muy complicada donde hay mucha igualdad”. “Sí que es verdad que 8 equipos para dos puestos o tres puestos en el play-off es una jungla, pero intentaremos meternos nuestros ahí”.

Para acabar, se refirió al próximo rival, el Madrid Castilla, al que el Zamora se enfrente este sábado en Valdebebas y recordó que es “una de las mejores canteras del mundo”. “Estamos viendo que hay futbolistas que están jugando con el primer equipo del Real Madrid, que son palabras mayores. Tenemos que intentar con nuestras armas ganar el partido, intentar sacar puntos, sobre todo para la lucha del play-off que va a estar súper apretado”.

David Vizcaíno y Diego Moreno, con la camiseta del Zamora CF / C. J. T.

Las palabras del director deportivo

Junto a Diego Moreno se encontraba el director deportivo del Zamora CF, quien reconoció que tras la salida de Clavería y las lesiones de Marcelo y Farrell (que no pueden calcular cuándo podrán regresar) el Zamora CF quedó corto de efectivos. Ahora, con la llegada de este nuevo futbolista “sumamos mucho y estamos más cubiertos para cualquier evento”, indico David Vizcaíno.

En su intervención, explicó que el jugador, a pesar de estar ahora mismo en situación de paro, estuvo en dinámica hasta finales de enero, ha estado entrenando con un equipo de Navarra y cuenta con un entrenador personal que le ha permitido mantener un buen estado de forma. Además, añadió el responsable de fichajes, “todos los informes que teníamos de su profesionalidad nos daban a pensar que era un futbolista que podíamos incorporar”. Asimismo, recordó la experiencia de Morano en el fútbol profesional (Primera y Segunda) y en Primera RFEF, categoría a la que ahora regresa como rojiblanco y donde creen que va a aportar mucho equilibro tanto en defensa como en ataque.