Piragüismo
El Club Actividades Náuticas Zamora en Barco Dragón inicia la temporada Nacional con el Campeonato de España
El club participará con 22 deportistas en cuatro categorías
P. F.
El Club Actividades Náuticas arranca este fin de semana su temporada de competición nacional de Barco Dragón.
El club participará en cuatro categorías en el CEAR de la Cartuja, Sevilla, en el Campeonato de España sobre la distancia de 2000 metros. En total se darán cita mas de un millar de deportistas y más de 160 embarcaciones en la capital hispalense.
En cocnreto, el club zamorano acudirá con varias tripulaciones y 22 deportistas entre las que seencuentran integrantes supervivientes de cáncer, que participaran en la categoría PD2.
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