Jiu Jitsu brasileño
El zamorano Luis Hernández, oro en el Campeonato de España de la Asociación Española de Jiu Jitsu brasileño
Durante sus estancias en Zamora se entrena en el gimnasio Tres Cruces, en el equipo KMZ, bajo la tutela de José Ignacio Gallego
P. F.
El zamorano Luis Hernández se colgó la medalla de oro en el Campeonato de España de la Asociación Española de Jiu Jitsu brasileño celebrado en Guadalajara.
El deportista, compitió en la categoría de -85kg, en cinturón azul (Modalidad No-Gi), un peso superior al que normalmente compite y para su gran éxito tuvo que hacer frente a tres rivales.
A dos de ellos los ganó aplicando una sumisión, y a otro por puntos dominando con un resultado de 16-0.
Aunque no reside de forma habitual en Zamora, durante sus estancias en la capital del Duero se entrena en el gimnasio Tres Cruces, en el equipo KMZ, bajo la tutela de José Ignacio Gallego.
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