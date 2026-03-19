Rula renueva con el Zamarat: Un acuerdo fácil y positivo para el Recoletas Zamora

Raúl Pérez, conocido deportivamente como Rula, seguirá al frente del Recoletas Zamora la próxima temporada. Una continuidad que fue anunciada este jueves por el CD Zamarat en un sencillo acto previo al desplazamiento del equipo zamorano a tierras sevillanas para continuar con la temporada. Campaña que, siendo la primera del técnico y con independencia de su desenlace, ha convencido a la directiva para mantener la dinámica del banquillo naranja de cara al curso 2026-2027.

El club, muy satisfecho

Carlos Baz, presidente del CD Zamarat, expuso la noticia a los medios de comunicación ofreciendo las razones que han llevado al club a realizar la renovación. "Raúl ha demostrado poder contar con toda nuestra confianza. Era una temporada muy difícil para nosotros y la ha sacado con nota, en nuestra opinión. Ha hecho un gran trabajo y queremos que continúe", afirmó el máximo dirigente de la entidad, señalando que no fue difícil llegar a un acuerdo.

Raúl, contento en Zamora

Por su parte, Raúl Pérez destacó sentirse "muy contento" por continuar en Zamora. "Cuando vine no podía imaginarme estar tan pronto liderando el proyecto. Creo que este es un club cuyo nombre es conocido en toda España y para mi es un honor continuar", comentó, destacando estar "muy contento en la ciudad y con el club", aseverando que la temporada ha ido bien "por el gran trabajo de todos".

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora / J. L. F.

Un club familiar con planes de continuidad

Rula señaló que la entidad naranja es "un club familiar" y que "el sexto puesto dice mucho" de la labor que se está realizando. Un trabajo que continuará de cara la próxima temporada, en la que ya se ha comenzado a trabajar de cara a renovar a diferentes jugadoras. Y es que, tanto técnico como club están "muy satisfechos" con muchas de ellas y la intención del técnico es "dar continuidad al grupo" en la medida de la posible.

De segundo entrenador a dirigir una nueva etapa

Así pues, Raúl Pérez continuara al frente del club naranja, al que hace ya dos temporadas tras ser entrenador del MiralValle de LF2. En su primer curso fue la mano derecha de Ricardo Vasconcelos, ocupando el lugar dejado por la marcha de Antón Berges quien era hombre de confianza del técnico luso.

Ricardo Vasconcelos y su compañero Raúl «Rula» Pérez, ayer en rueda de prensa. / Alba Prieto

Nuevo ciclo, nuevo pensamiento

Tras el fin de ciclo del portugués el pasado verano, Pérez asumió el puesto de entrenador del conjunto naranja y pasó a dar forma al nuevo proyecto deportivo del primer equipo de la entidad. Más humilde, pero igualmente importante, fijándose unos objetivos que se han cumplido con creces a un mes del final de la temporada.

Agradecimiento a Vasconcelos

Rula tuvo a bien recordar la figura de Vasconcelos, agradeciendo todo lo que hizo por él para facilitar su situación en un Recoletas Zamora que ha sabido dar un giro a su pensamiento y que ha encontrado un nuevo camino con él en el banquillo. Un puesto que seguirá ocupando un curso más.