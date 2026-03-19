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Prolífica jornada para el Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero en diversos escenarios

Un equipo del club zamorano fue séptimo en el Regional de Duatlón en relevos mientras que la Escuela hacia podio en benjamín

Deportistas del Triatlón Duero

Deportistas del Triatlón Duero / Cedida

A. O.

El Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero volvió a firmar una prolífica jornada en diversos escenarios. Varios de sus integrantes se desplazaban hasta la localidad burgalesa de Fuentemolinos para participar en el Campeonato de Castilla y León de duatlón en modalidad relevos. Cuatro equipos de la escuadra zamorana formaban de la partida, siendo el formado por David Pérez, Fran Prada y Alejandro Montalvo el mejor clasificado logrando la séptima posición con un crono de 56´18". 

Una prueba complicada gracias a una climatología adversa que dificultó los 4,7 kilómetros de carrera, 17 kilómetros de ciclismo y los 2,3 kilómetros finales de vuelta a la carrera a pie.

En la misma competición, pero en la categoría de benjamín individual, la Escuela Triduera lograba subir al cajón con la excelente tercera posición de Andrés Sacristán (04´16").

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Siguiendo con los duatlones, Arturo Cuadrado lograba buenos registros en el Duatlón Villa de Vallecas en la distancia Sprint en una prueba con casi 600 participantes.

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