Prolífica jornada para el Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero en diversos escenarios

El Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero volvió a firmar una prolífica jornada en diversos escenarios. Varios de sus integrantes se desplazaban hasta la localidad burgalesa de Fuentemolinos para participar en el Campeonato de Castilla y León de duatlón en modalidad relevos. Cuatro equipos de la escuadra zamorana formaban de la partida, siendo el formado por David Pérez, Fran Prada y Alejandro Montalvo el mejor clasificado logrando la séptima posición con un crono de 56´18".

Una prueba complicada gracias a una climatología adversa que dificultó los 4,7 kilómetros de carrera, 17 kilómetros de ciclismo y los 2,3 kilómetros finales de vuelta a la carrera a pie.

En la misma competición, pero en la categoría de benjamín individual, la Escuela Triduera lograba subir al cajón con la excelente tercera posición de Andrés Sacristán (04´16").

Siguiendo con los duatlones, Arturo Cuadrado lograba buenos registros en el Duatlón Villa de Vallecas en la distancia Sprint en una prueba con casi 600 participantes.