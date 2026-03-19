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Natación

El Natación Zamora brilla en casa con una exhibición de talento y veteranía

En 4x100m Estilos Mixto, Hugo Guerra, Mario Mosquera, Sara Pomar y África Refoyo se colgaron el oro

Equipo del Natación Zamora

Equipo del Natación Zamora / cedida

A. O.

Zamora fue testigo de una jornada vibrante de natación con la celebración de la 7ª Jornada Fase Clasificatoria de la Copa de Clubes y la 3ª Jornada Nadador Completo Promesas Alevín. El Club Deportivo Natación Zamora volvió a demostrar su solidez competitiva, combinando la experiencia de sus nadadores más veteranos con el empuje de las nuevas generaciones.

Dominio absoluto en el relevo mixto

El broche de oro de la jornada llegó con la prueba de 4x100m Estilos Mixto, donde el cuarteto formado por Hugo Guerra, Mario Mosquera, Sara Pomar y África Refoyo se alzó con la primera posición con un tiempo de 4:26.16, demostrando una excelente compenetración y un estado de forma envidiable.

Resultados destacados e individuales

En el plano individual, los nombres propios de la jornada fueron Sara Pomar Solana y Mario Mosquera Froufe. Pomar se impuso con autoridad en los 100m Braza (1:16.25) y logró un meritorio tercer puesto en la exigente prueba de 400m Libre. Por su parte, Mosquera lideró la prueba de 200m Mariposa (2:25.67), encabezando un grupo de nadadores locales que coparon los puestos de honor.

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También destacó el joven Hugo Guerra San Martín, quien rozó la victoria en los 100m Libre con un tiempo de 54.56, finalizando en segunda posición, y sumando además un cuarto puesto en los 200m Mariposa.

RESULTADOS COMPLETOS

100m Libre Masculino

  • 2º Hugo Guerra San Martín (54.56)
  • 5º Diego Fernández Hernández (56.49)
  • 6º Jorge Galán Vela (57.74)
  • 7º Hugo Fernández Hernández (58.91)
  • 8º Alexandre Gomes Coco (59.06)
  • 9º Pablo López Martín (59.91)
  • 11º Alejandro Aguiar Requejo (1:00.91)
  • 12º Jorge Torres Torio (1:01.83)
  • 17º Alejandro Sutil Martín (1:10.16)
  • 18º Javier Barba Blanco (1:15.98)

100m Braza Femenino

  • 7ª África Refoyo Martín (1:33.55)

  • 8ª Candelas Prieto García (1:34.66)

  • 13ª Mencía Pérez Lafuente (1:40.27)

200m Mariposa Masculino

  • 3º Alexandre Gomes Coco (2:30.67)

  • 4º Hugo Guerra San Martín (2:31.83)

  • 5º Alejandro Aguiar Requejo (2:33.22)

400m Libre Femenino

3ª Sara Pomar Solana (4:47.34)

  • 4ª África Refoyo Martín (5:02.14)

  • 7ª Candelas Prieto García (5:20.50)

  • 8ª Mencía Pérez Lafuente (5:24.44)

  • 17ª Esther Hernández Espinosa (6:23.34)

100m Espalda Masculino Alevín

3º Aníbal Gómez de Paula (1:24.77)

  • 7º Rubén Galán Vela (1:37.89)

Relevo 4x100m Estilos Mixto

1º C.D.N. Zamora (4:26.16) – Relevo formado por Hugo Guerra, Mario Mosquera, Sara Pomar, África Refoyo.

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