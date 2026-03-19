Jortos, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora: "Nos espera un partido duro ante Vetusta"

Jortos, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora, señaló este jueves que, de cara al duelo ante BM Vetusta, los pistacho deben disipar "cualquier duda" porque espera "un partido duro" en tierras asturianas.

Recuperados de la derrota

"La semana de entrenamientos ha ido bien. Tenemos que seguir centrados en el objetivo y, para ello, hay que tomar la derrota con tranquilidad", comentó Jortos tras la última derrota, afirmando que se ha analizado en el vestuario: "tenemos que hacer autocrítica, ver en qué hemos fallado técnica y tácticamente para evolucionar de cara al objetivo". Un trabajo que se ha llevado a cabo con un vestuario en el que "reina el buen ambiente".

Un partido que será difícil

El capitán destacó que la derrota tendrá su peso en el partido porque "es lógico que, en los primeros minutos, surjan dudas y nervios por cambiar cosas", por lo que asume que los zamoranos vivirán "un partido peleado hasta el final".

GALERÍA | Balonmano Caja Rural Zamora - Royal Premium Gijón / José Luis Fernández

"Se trata de un equipo con buenos jugadores y no van a jugar contra un extraño, porque nos conocen bien", comentó Jortos sobre un rival al que intentarán ganar "estando acertados de cara a portería y estando atentos en defensa".

El balonmano adaptado vuelve este domingo al Ángel Nieto

Por otra parte, el capitán del primer equipo, en compañía de MIguel Ángel Esteban de Fundación Personas, presentó la quinta edición del torneo de balonmano adaptado "Ciudad de Zamora". Cita que tendrá lugar este domingo en el Ángel Nieto a partir de las 9.00 horas.

Para la presente edición, el campeonato con entrada gratuita tendrá como participantes a los equipos de Inmapa BM Palencia, Inclusport Serban, Fundación Personas BM Zamora, Bathco BM Torrelavega y Confía Vinjoy BM Base Oviedo como participantes.

Jortos agradeció el compromiso de Fundación Personas y el apoyo de instituciones y patrocinadores que hacen posible este evento que es todo un referente nacional dentro de su ámbito y en su labor por impulsar el balonmano inclusivo.