Iván Alonso, galguero zamorano: "Uva tiene un paso fuera de lo normal en un galgo campero"

Es uno de los galgueros españoles con un curriculo más brillante, un curriculo que se ha incrementado hace solo unas semanas con su aportación al subcampeonato de España que consiguió en Nava del Rey Uva de El Verdejo. Iván Alonso asumió la preparación de la galga propiedad de los gemelos García Hernández con lo que volvió a demostrar que, además de un gran criador, es ya uno de los mejores preparadores del ámbito nacional. El cazador de Villaescusa aprovecha este nuevo gran triunfo para realizar un repaso y al tiempo una reflexión sobre este arte de criar y preparar a los galgos para conseguir su máximo rendimiento en el campo.

No resulta sencillo compatibilizar trabajo, familia y galgos. Usted compite con sus perros, pero esta vez ha optado por colaborar en la preparación de Uva de El Verdejo.

Para mí ha sido uno de los mejores campeonatos de España de los últimos años, por su dureza, ha sido muy competivo, sobre todo en las últimas fases. Lo he vivido, como siempre, con mucha intensidad porque soy una persona que me entrego mucho con los galgos.

¿Cuál ha sido su función con Uva?

Sobre todo, la recuperación en ámbitos de fisioterapia, ya desde la fase regional. Lo más importante es la amistad que tengo con los gemelos de Fuentesaúco, independientemente de los galgos. Colaboramos mucho y para mi son como familia. Cuando empezaron se apoyaron mucho en mi, cosa que me alagó y siempre les decía: "Tened paciencia que vais a llegar lejos" porque estaban haciendo las cosas bien.

En el campeonato de España de Regates se inició esta nueva colaboración.

Uva quedó subcampeona de España y yo ya colaboraba con ellos, ya la vimos y la recuperamos. Yo no soy muy partidario de llevar a los galgos de campo al trapo. Hay que saber si el galgo que manejas es compatible con las dos modalidades, cosa que es difícil. Uva lo ha sido pero son casos raros. En la pista se busca la velocidad en 500 u 800 metros aunque ahora hay pruebas nuevas con distancias más largas donde ya entran más en juego los galgos camperos.

Iván Alonso y su equipo con Chituca en su primera fase final del Nacional / LOZ

¿Cómo adoptaron la decisión de presentar a Uva al Nacional de Recortes?

Fue una decisión de ellos, de los gemelos, porque la estirpe de Pasodoble, que es el padre, son perros muy rápidos y que les gusta correr el trapo. Tienes que prepararlos para esta modalidad pero lo importante es lo genético, y a estos perros, genéticamente, les gusta el trapo.

Fue un buen dato para presentar a Uva a la fase autonómica del Nacional en Campo.

Le intentamos cambiar el chip y adecuarla a las liebres. La situación es la que es y la preparamos en el pueblo, en las jornadas previas de caza que tenemos antes del Nacional.

¿Cómo ha visto evolucionar a la perra durante la temporada de caza?

Se ha mantenido muy bien en la línea con la que empezó aunque el número de liebres, los viajes, las lesiones, todo va haciendo mella. Pero ha mantenido un nivel muy alto durante todo el campeonato de España. Hay perros con altos y bajos y Uva ha mantenido muy bien el nivel físico, pese a que en cuartos de final tuvimos una incidencia en la primera liebre y el equipo la resolvió bastante bien a pie de campo. Fue un golpe a la altura de los carpos y le pudo limitar un poco pero luego en semifinales y final corrió muy bien con un nivel muy alto pese a que volvió a sufrir una pequeña lesión en la final. Pero no quiero que eso sirva de excusa.

Es una galga, más que ágil, muy potente muscularmente.

Define mucho por su constitución y su anatomía. Es muy rápida y desarrolla mucho paso. A la vista está que esa es su mayor cualidad, el paso muy elevado que tiene, para mi, fuera de lo normal en un galgo campero. Además es capaz de mantenerlo. Hay gente que quiere barbaridades, que aguanten corriendo, pero hay diferentes formas de correr, de expresarse en un galgo. Hay gente que le gusta que rematen más aunque salgan un poco más fríos. El ritmo que lleva Uva es imposible y lo raro es que le dure el tiempo que le dura. Y en la final, después de lesionarse en una primera liebre tan apretada, con el calor que hacía, el terreno estaba como lija, y para mi, lo que hizo en la última carrera, está al alcance de muy pocos galgos y he visto mucho. Es una superclase, como se diría ahora.

En el triste momento de retirar a Kika en semifinales del Nacional. / LOZ

¿Qué estirpe atesora nuestra subcampeona de España?

Es hija de Gota de El Verdejo y de Pasodoble. No soy muy estudioso de las líneas pero por su madre tiene antepasados ilustres, y por su padre, Pasodoble, también ya que es hijo de Giralda, de la zona de Toro, que fue campeona de grupo en el Regional, y luego tiene la sangre de Pirri.

¿Podría continuar una segunda temporada?

Es pronto para valorarlo. Ahora estamos todavía en proceso de recuperación, la perra está bien pero queremos asegurarnos al máximo que no le duele ni una pestaña. Hay que tener cuidado con las secuelas tanto a nivel anímico como físico para que nada cronifique. Ya no pensando en volver a correr, sino por su propia salud que es lo más importante. Queremos que descanse, que desconecte, tendrá sus paseos y sus juegos por el campo y luego se tomarán las decisiones.

¿Cómo se prepara un preparador, cómo ha aprendido usted esta importante función en el deporte de los galgos?

Es algo que te tiene que gustar. Yo he hecho varios cursos de fisioterapia canina y soy ATV. He procurado formarme en lo posible en charlas de veterinarios, en la rama de fisioterapia y osteopatía canina que se está introduciendo también en este campo de los galgos. Es un mundo que me apasiona y procuro leer mucho sobre ello.

¿Qué otros perros de nivel han pasado por sus manos?

He colaborado con otros perros importantes que han llegado lejos. Tengo la suerte de tener muchos amigos en el mundo del galgo y a veces me han dado la oportunidad de colaborar con ellos y a mi me viene muy bien como aprendizaje. En todo caso, esa experiencia la he ido adquiriendo con mis propios perros, a base de hacer pruebas en entrenamientos y de sacrificar mi escaso tiempo libre. Tengo estudios básicos, un trabajo que me ocupa mucho tiempo, mis hijos son pequeños y saco tiempo de donde puedo para intentar documentarme.

Junto a los hermanos García Hernández y Uva de El Verdejo / LOZ

Si, porque su carrera como galguero es ya dilatada y brillante.

Con toda la humildad del mundo puedo decir que, con los pocos medios que he tenido porque mi cuadra es una cuadra humilde, estoy orgulloso de lo que he conseguido. Tienes que valorar qué eres capaz de hacer, con las herramientas que tienes. Y yo, con las poquitas herramientas que tengo, y siendo bastante autodidacta, he tenido la suerte de estar en cinco campeonatos nacionales.

Repasemos un poco.

Empecé hace relativamente poco. Allá por el 2013-14 hice mis primeros pinitos de la mano de la familia Lerma, de Salamanca, a la que siempre le estaré muy agradecido porque me abrieron las puertas de los campeonatos. Siempre había sido asiduo a los campeonatos pero no había competido nunca a nivel regional, salvo alguna Copa Zamora, y empecé ganando con los Lerma la Copa Castilla, en el formato antiguo con muchos participantes y a dos puntos, muy competitiva, con Sindia de Suerte.

¿Ya le interesaba entonces la preparación de los perros?

Veía que todavía no se innovaba mucho en el mundo del galgo, que le faltaba eso y ya me planteaba muchas cosas que habría que hacer. Comencé a documentarme, a escuchar a veterinarios, a gente que estaba por encima de mi. Y tuve la gran suerte de que la primera perra que presenté en la fase regional, Chituca de Alonso, que llegó a la final del Nacional en 2016, el año del Faruq, en Osuna. Era una perra muy castellana, que salía un poco fría, pero luego remataba muy bien, fondista. Hizo una fase previa muy buena a dos puntos y llegamos a cuartos de final en Osuna, con un club de Salamanca, Los Almendros. Hubo además un año en que fuimos segundos en la Copa Zamora con Marquesa, propiedad de la familia Lerma.

¿Y con Kika nace una brillantísima saga?

Cuando presenté por primera vez a Kika de Espabilada, era muy jovencita y llegó a la final de la fase previa como subcampeona de grupo. Kika ha sido el estandarte de mi cuadra. El cambio de año le vino muy bien y al año siguiente llegó a semifinales. Fue uno de los peores momentos de mi vida como galguero cuando la tuve que retirar por lesión en semifinales porque creo que era una seria candidata a haber quedado campeona de España. Fue un mal trago porque tenía muchas posibilidades pese a que arrastraba una lesión desde la final del Regional, fue arrastrándola y al final hubo que retirarla, no fue por una lesión puntual en las semis, sino porque se agravó aquella que arrastraba de atrás, una distensión de ligamentos que desembocó en rotura. Si me pasa ahora, seguramente la habría retirado antes. Pese a todo, acabé muy contento porque fue una perra con la que competí dos años.

Hubo luego otro periodo vacío de resultados.

El año del Covid también nos impidió competir, pero ya en 2022 llega África de Darsán, otro de mis estandartes. La valoré mucho por la edad que tenía. La crió un amigo mío, Seve González, de mi pueblo, de Villaescusa, y la presentamos juntos. No pudo correr por el Covid pero al año siguiente ya la presento con una edad un tanto superior a la que solemos pedir para un perro de campeonato. Me gustan los retos y la llevé a competir con más de cuatro años de edad.

Iván Aonso, frente a la Catedral de Zamora / LOZ

Y no se ensució.

Hay muchas formas de ensuciarse un galgo, no solo las amonestables, que están en el reglamento como atajar, coger ventaja sobre la liebre o sobre el compañero. África ya indentificaba un poco los perdederos, ya sabía que la liebre si iba ir allí y aflojaba un poquito... Hubo una carrera de antología en Nava del Rey y engalga ella sola; dieron 3´50 pero pasó de los cuatro minutos corriendo ella sola. Y ya llegando al público, empezó a aflojar porque sabía que no la alcanzaría. Fue una perra que me regaló otras semifinales del Nacional muy apretadas en las que corrimos siete liebres contra Pícara. Jamás pensé que, con una perra de esa edad, íbamos a dar el paso a la final del Nacional y menos llegar a semifinales.

Llega otro "impass" y se queda otra temporada sin grandes resultados.

Ese año colaboré con los gemelos, pero ya el año pasado (2025) volví al Nacional con Calima de Pérez Valentín. Terminé muy contento con su actuación, sobre todo en las previas. En el Nacional corrimos en el cercón, era una perra muy castellana, que necesitaba mucha liebre por delante y no se supo adecuar al cercón aunque corrimos contra una grandísima rival que nos ganó bien. Pero volvimos a estar entre los 16 mejores perros de España. Es muy bonito lo que hemos hecho con Uva, levantar la copa de subcampeones, pero lo difícil de este deporte es mantenerse. Hay gente que ha quedado campeón y no lo has vuelto a ver en un campeonato. Me hubiera encantado y sigo soñando con quedar campeón de España pero lo difícil es mantenerse.Yo soy una persona muy de equipo, de un equipo en el que todos colaboramos, y al final, lo que hemos conseguido es muy difícil porque desde 2015-16 nos mantenemos ahí y espero seguir muchos años. Si te mantienes, disfrutas. No cambio ser campeón un año y no volver, por estar año tras año entre los mejores. Esto hay que disfrutarlo y vivirlo y te lo da estar metido en harina.

Para ello, la barita mágica está en conocer a los mejores perros y no tanto obcecarse en una línea concreta.

En este deporte prima la genética. La preparación ha pasado a tener un valor muy importante y en especial, la recuperación. Antes se corría a dos puntos, antes no estábamos tantas horas en el campo, no se hacían tantos viajes, los perros ahora sufren mucha traílla y es duro competir. Los perros cada vez tienen más cruce y eso hace que sean más débiles en algunos aspectos. Hay que estar más encima de ellos. Genéticamente ahora mismo es muy difícil definir el standar del galgo español y los aportes genéticos que van pasando han debilitado al galgo en aspectos físicos. Por lo que sea, ahora prima la genética pero es muy importante el cuidado a medida que avanza la competición.

En el aspecto de la alimentación también se ha avanzado mucho. Ahora los piensos son muy completos y hay piensos muy diversificados.

Yo estoy muy contento con mi distribuidor que, además, es amigo mío, pero intento que la alimentación sea lo más natural posible. Necesitamos los piensos porque tendrías que contratar un cocinero para sacar todos los nutrientes que te aporta el pienso. No quiero que la base sea solo el pienso, intento aportarle yo lo que puedo con comida natural.

¿Cómo debe ser el entrenamiento de un galgo de competición?

Sobre todo en esta época del año, los saco muchísimo al campo porque es muy importante trabajarle una base, sobre todo, a los perros nuevos. Intento que salgan al campo a divertirse, a jugar, para que a la vez se ejerciten. Los galgueros somos mucho de campo, pero en su justa medida, porque con los perros de competición hay que tener cuidado ya que no sólo se ensucian corriendo liebres. No es bueno muchas veces que reciban los propios estímulos del campo. Si es un perro espabilado y le aportas estímulos... hoy sale una perdiz rasera, mañana un conejillo y hay que tener cuidado. La base es el campo pero sin volverme loco, salgo andando con ellos y que se diviertan. A veces los llevamos un poco al límite. Luego, en otras çepocas también hay que trabajar con series la velocidad y el fondo..

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