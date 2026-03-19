Erling Haaland, mecenas del Total Chess World Championship Tour: "En el fútbol y el ajedrez la estrategia y la planificación lo son todo"

El ajedrez es algo más que un deporte en Noruega. La presencia de Magnus Carlsen es un aliciente para un país que pasa tiempo batiéndose delante del tablero. En estos días se hablaba de las negociaciones que se estaban llevando a cabo para que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, cerrase una inversión destacada en Norway Chess y su nuevo formato de circuito, el Total Chess World Championship Tour. Haaland no había escondido sus intenciones de contribuir a que el ajedrez se convierta en un deporte más atractivo y con más visibilidad.

Chess Mates, accionista mayoritario de Norway Chess

"El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y tiene claras similitudes con el fútbol. Hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticiparse a varias jugadas. La estrategia y la planificación lo son todo", afirma Erling Haaland. El futbolista ha fundado la empresa Chess Mates, junto al empresario noruego Morten Borge, que se convertirá en accionista mayoritario de Norway Chess. Borge cree que "el ajedrez, en última instancia, se basa en la estrategia y la visión a largo plazo. Son cualidades que también definen tanto al deporte de élite como la capacidad de realizar inversiones acertadas a lo largo del tiempo. En muchos sentidos, el ajedrez se sitúa justo en la intersección de los mundos de los que provenimos Erling y yo. ¡Incluso le he prometido a Erling darle algunas clases de ajedrez!".

Norway Chess ha sido uno de los motores de innovación de la escena del ajedrez mundial durante años y ahora está impulsando el lanzamiento del Total Chess World Championship Tour. "Invierto en Norway Chess porque creo que el nuevo Total Chess World Championship Tour puede convertir el ajedrez en un deporte aún más popular para los espectadores de todo el mundo. El equipo detrás de Norway Chess ya ha hecho un trabajo impresionante impulsando el evento, y unirme al proyecto era una oportunidad demasiado atractiva como para dejarla pasar", afirma Haaland.

El Total Chess World Championship Tour constará de cuatro torneos anuales, que se celebrarán en cuatro ciudades diferentes, y coronará a un campeón mundial combinado en las tres modalidades: ajedrez clásico rápido, ajedrez rápido y ajedrez blitz. Este nuevo Campeonato Mundial ha sido aprobado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para que tenga vigencia los próximos 16 años. Y el gran favorito para ganarlo es otro noruego, Magnus Carlsen, que ya ha mostrado su interés por convertirse en el primer "campeón total". Está previsto un torneo piloto en otoño de 2026 y una temporada completa en 2027. Cada temporada constará de cuatro eventos y un premio anual mínimo de 2,7 millones de dólares estadounidenses.

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"El ajedrez, al igual que el fútbol, siempre ha sido un lenguaje global de estrategia y creatividad. Ver a un atleta de talla mundial como Erling Haaland unirse al Total World Chess Championship Tour es una clara muestra de la atención global y la relevancia cultural que el ajedrez disfruta hoy en día. Como presidente de la FIDE, mi ambición siempre ha sido convertir el ajedrez en un deporte global sostenible y atractivo. Trabajando estrechamente con mi equipo y con socios visionarios como Norway Chess, nuestro objetivo es transformar el Total World Chess Championship Tour en el evento deportivo intelectual más apasionante del mundo", afirma el presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich .