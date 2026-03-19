Cuatro atletas de Correcaminos del Duero de Zamora dejan huella en la Maratón de Barcelona

Barcelona fue, por unas horas, epicentro del atletismo popular con la celebración de una nueva edición de la Maratón de la Ciudad Condal, una cita ya consolidada en el calendario internacional que reunió a miles de corredores llegados de todos los rincones del mundo.

Entre ellos, destacó la participación del club zamorano Correcaminos del Duero, que estuvo representado por cuatro de sus atletas, quienes completaron con éxito los 42.195 metros del exigente recorrido urbano por las principales calles y avenidas barcelonesas.

Buenos registros

Los corredores populares de Correcaminos del Duero firmaron unos tiempos muy meritorios en una prueba de alto nivel competitivo. Alberto Luengo Puerto cruzó la meta con un tiempo oficial de 2:59:40, seguido muy de cerca por Luis Manuel Chimeno Fidalgo, que paró el crono en 2:59:41, ambos logrando bajar de la simbólica barrera de las tres horas.

Por su parte, Santiago Velasco de la Iglesia y Diego López Hernández completaron la prueba con idéntico tiempo oficial de 3:10:28, cerrando una actuación muy sólida del conjunto zamorano.

En un ambiente festivo y con condiciones meteorológicas favorables, los atletas de Correcaminos del Duero ofrecieron una actuación marcada por el esfuerzo, la constancia y el compañerismo, afrontando con solvencia un circuito que recorre algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

La edición de este año volvió a registrar una altísima participación, con miles de corredores y una notable presencia internacional, consolidando a la prueba como un referente tanto para atletas élite como populares.

Para los integrantes del Correcaminos del Duero, la cita barcelonesa supone un nuevo hito dentro de su calendario deportivo, reforzando el espíritu de equipo y llevando el nombre de Zamora a una de las grandes pruebas del panorama nacional.

Una experiencia que, sin duda, servirá de impulso para afrontar futuros retos deportivos, como el Medio Maratón de Zamora en apenas un mes o, a más largo plazo, el Maratón de Nueva York el próximo otoño.