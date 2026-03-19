La cantera "viriata" sigue creciendo: los cadetes del Balonmano Zamora disputarán el play-off

Gran jornada, en líneas generales, para la cantera del BM Zamora en las ligas autonómicas.

Cadetes

Victoria clave del Galán & Pastor BM Zamora en un auténtico partidazo que certifica su clasificación para la fase de acceso. Los zamoranos salieron muy enchufados ante BM Salamanca, tomando ventaja en los primeros minutos. Sin embargo, algunos errores en el tramo final de la primera parte permitieron a los salmantinos marcharse al descanso por delante (17-18). En la segunda mitad, los viriatos apostaron por el juego colectivo, repartiendo responsabilidades y encontrando soluciones en ataque. En un final muy ajustado, el equipo supo competir mejor los últimos minutos para cerrar el encuentro con un 41-39.

Derbi cadete femenino / cedida

En femenino, hubo derbi, y el Bahía Príncipe se llevó el encuentro ante Ángel Óptico (37-32). El encuentro fue mucho más igualado que en la primera vuelta, con el equipo B compitiendo a gran nivel y llegando incluso a poner en apuros al cadete A durante varias fases del partido. Finalmente, la mayor experiencia del equipo A y su capacidad para gestionar los momentos clave permitió cerrar el encuentro con un 37-32. El cadete A se mantiene en disposición de clasificarse para la fase de acceso como cuarto.

Infantiles

Se disfrutó del gran cierre como local del infantil masculino C Alfarar Motor, que firmó un partido muy completo para despedirse de su afición con una clara victoria. Desde el inicio, los zamoranos impusieron una defensa 3:3 muy presionante, buscando el error rival y generando numerosos robos de balón. Esa intensidad defensiva, unida a un ataque muy eficaz que combinó acciones individuales y juego colectivo, permitió abrir brecha rápidamente en el marcador. Al descanso, el encuentro ya estaba encarrilado con un 21-7, y en la segunda parte el equipo mantuvo la misma dinámica para cerrar el partido con un contundente 34-14.

Peor suerte tuvo el Ingenierosdelestado.es BM Zamora B que perdió ante Ademar (41-26) en un partido condicionado por las bajas y, especialmente, por la lesión de Nikolas Szelest en el minuto 6, que afectó anímicamente al equipo.

Por último, el 12 Frailes logró una importante victoria ante Ciudad de Salamanca (30-25) en un duelo más igualado de lo esperado, que mantiene al equipo en la pelea por el liderato. El partido comenzó con dominio visitante, que logró un parcial inicial de 1-4, obligando al cuerpo técnico zamorano a solicitar tiempo muerto. La reacción fue inmediata: un 5-0 de parcial dio la vuelta al marcador y devolvió la iniciativa a los locales para llegar al descanso 14-11 a favor. Tras la reanudación, los zamoranos elevaron su intensidad defensiva y ampliaron la ventaja hasta los ocho goles, gestionando el tramo final para cerrar el partido con un 30-25.

Juveniles

Buen partido del IES Universidad Laboral pese a la derrota ante el Ciudad de Salamanca (29-33)en un encuentro decidido por pequeños detalles. El inicio no fue favorable para los zamoranos, pero el equipo reaccionó con personalidad hasta colocarse con una ventaja de 13-9 en el minuto 10, llegando al descanso por delante (18-16). Sin embargo, un mal inicio de la segunda mitad cambió el rumbo del partido. Las dudas tras la reanudación, junto a los errores desde los 7 metros, permitieron a los visitantes ganar confianza y hacerse con el control del marcador.

Segunda División

El Moralejo Selección celebra su triunfo. | CEDIDA

Gran victoria del Moralejo Selección en un partido clave por la permanencia, disputado en un gran ambiente en el Manuel Camba (33-22). El equipo firmó un encuentro muy completo desde el inicio, imponiendo su ritmo y logrando una ventaja que ya al descanso era de 17-12. En la segunda mitad, aunque el partido se igualó por momentos, los viriatos supieron mantener la intensidad y ampliar la diferencia progresivamente.