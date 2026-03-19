Bine Prepelic, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Fue fantástico jugar en el Ángel Nieto"

El Caja Rural CB Zamora afronta con ganas e ilusión su encuentro ante Hestia Menorca, un partido que supone la vuelta a la cancha del equipo puesto que en la pasada jornada le tocó descansar. Así las cosas, la plantilla de Saulo Hernández ha tenido 10 días para preparar este choque ante los isleños, lo que da una cierta ventaja a los zamoranos. Así lo comentó en rueda de prensa Bine Prepelic, jugador que puso en valor el buen momento en el que se encuentran, mas allá de las pequeñas lesiones o cargas musculares que puedan existir a estas alturas de temporada. Con todo, el ala-pívot esloveno se mostró esperanzado (como su entrenador) de que para este sábado (19.30 horas en el Ángel Nieto) estén los doce jugadores disponibles. A título personal, aseguró sentirse “increíble”, mejorando cada día y “conociendo y acostumbrándome a jugar con mis compañeros. Espero ayudar al equipo tanto como pueda”, indicó. “Creo que puedo traer mucha energía al campo, ese trabajo sucio, hacer las cosas, rebotar, establecer buenas pantallas…”, añadió el jugador.

En su intervención se refirió a sus primeros minutos oficial con el CBZ y sobre esta cuestión comentó que “fue un poquito difícil al principio. Somos uno de los equipos más rápidos de la Liga, y después de estar dos meses y medio lesionado, se hace complicado el ponerse al ritmo de un partido a esta velocidad, pero fue fantástico jugar enfrente de los aficionados en Ángel Nieto”, algo que espera repetir ante Hestia Menorca y, ojalá, con resultado de victoria.

"Bendito problema para Saulo Hernández"

Sobre el hecho de poder contar (si no pasa nada) con doce jugadores para este encuentro, el entrenador indicó que es un “bendito problema”. “Es verdad que es complicado, al menos lo es para mí, el hacer que 12 jugadores se sientan importantes en número de minutos en un partido, porque a no ser que haya prórroga, tienes 200 minutos para repartir, divididos por posiciones, y las matemáticas son muy caprichosas, no salen las cuentas para dar a todos 20 minutos de media. Entonces, tiene que haber una competitividad sana dentro de los miembros del equipo, para que tanto en entrenamientos como en la labor que desarrollan durante el partido, hagan ver al entrenador que son ellos los elegidos y que son los que se merecen estar en la pista”, comentó Saulo Hernández quien, no obstante, reitero estar “encantado” con esa idea.

Sin embargo, sí es cierto que no todos llegan en el mismo estado de forma por lo que el reparto de minutos estará condicionado.

Hermandad de Donantes de Sangre

En esta ocasión, y como ya es habitual en el CBZ, el partido servirá para dar voz y visibilidad a una asociación, en este caso la Hermandad de Donantes de Sangre. Isabel Cabrera explicó que uno de los objetivos que tienen en esta iniciativa es promocionar la donación para que “más gente conozca dónde estamos, dónde se puede donar y demás”. “La necesidad de sangre es conocida por todos y se necesita muchísima sangre todos los días porque es algo muy perecedero, por lo tanto, necesitamos que se done todos los días para que pueda haber reservas todos los días”.

Además, explicó que ha habido cambios en la política de donaciones y ahora los hombres pueden donar 6 veces algo y las mujeres 4, aunque el principal reto ahora es llegar a los jóvenes, algo que esperan conseguir al estar presentes en el partido y en las redes sociales. Respecto a cómo están el banco de sangre actualmente, admitió que, tras el bache después de Navidad, están en nuevos datos, pero “viene Semana Santa, viene una época otra vez complicada, otra vez una época en la que se necesitan muchas donaciones”.

La Hermandad de Donantes de Sangre tiene su sede fija en el Hospital Provincial, pero mantienen sus campañas en los pueblos y en la calle para poder acercarse a toda la población.