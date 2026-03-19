Ana Pérez, jugadora del Recoletas Zamora, antes del partido en Sevilla: "Estamos en un buen momento y con ganas de play-off"

El Recoletas Zamora afronta la recta final de la fase regular con la mirada puesta en certificar matemáticamente su presencia en el play-off de la Liga Challenge. Antes del viaje a Sevilla, la jugadora Ana Pérez analizó el estado del equipo y las sensaciones del vestuario en un momento decisivo de la temporada. Un tramo que afronta "con ilusión" y "más fuerte" tras el reciente parón liguero.

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

El equipo, en un buen momento

Ana Pérez reconoció que el grupo vive días de optimismo tras recuperar la normalidad en los entrenamientos: “Estamos ya todas y el poder entrenar prácticamente todo el entreno juntas sube muchísimo la calidad. Nos picamos, pero es mejor para el equipo. Estamos en un buen momento y con muchas ganas de que llegue el play-off”, explicó.

La importancia del descanso mental

Tras varios días sin competición, Pérez admitió que el parón ha tenido un efecto positivo, aunque no sea su escenario favorito: “A mí no me gustan mucho, pero sí. Mentalmente viene bien, aunque no quieras. Yo he venido más fresca”, señaló.

Con tres partidos en apenas ocho días, la plantilla necesitará llegar con energía a un tramo que puede definir la clasificación final. “Ahora se viene fuerte”, resumió la jugadora, consciente de los desafíos que tendrán que afrontar esta semana.

Un reto especial: su primer play-off

La jugadora naranja afrontará su primer play-off de Challenge, un detalle que añade un punto extra de motivación. “Estoy emocionada. Estoy todo el rato pensando en que llegue, en cómo lo vamos a hacer, qué va a pasar… Creo que estamos todas igual. Somos un equipo muy joven y no todas han vivido muchas fases de playoff”, comentó Ana Pérez, mostrando verdadera ilusión por competir hasta el final en esta temporada.

El objetivo inmediato pasa por cerrar cuanto antes la clasificación matemática y encarar los últimos encuentros sin presión añadida. “Lo mejor es poder dedicarnos a mejorar lo que tenemos que mejorar, centrarnos en que el equipo crezca y llegar todas sanas”, añadió la exterior.

Claves para ganar en Sevilla

Por lo que respecta al duelo del sábado, en el que Recoletas Zamora tiene opción de dejar hechos los deberes y pensar en nuevos desafíos, Ana Pérez comentó que la clave para una victoria naranja estará en la concentración. “Es un partido que depende de nosotras, de nuestro juego. Si estamos centradas, el partido saldrá solo”, afirmó.

Aun así, la jugadora recordó la igualdad que caracteriza a la Liga Challenge: “En esta liga no se puede subestimar a nadie. Cualquier equipo te puede ganar o puedes ganar tú, tanto de 20 como de 1. Está muy loca la liga". Motivo por el que aboga a seguir viviendo el baloncesto con ilusión y tratando de dar lo máximo en pista. "Lo que hay que hacer es disfrutar y competir al máximo”, concluyó.