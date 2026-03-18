El Zamora solo piensa ya en la "Quinta de Thiago"

El Real Madrid Castilla vive momentos históricos por sus aportaciones al primera equipo merengue que se han incrementado con la llegada de Álvaro Arbeloa que dio el salto en el pasado mes de enero desde el filial al primer equipo. El conocimiento de la cantera ha hecho que Arbeloa repitiera hace solo unos días aquel milagro de hasta cinco canteranos en el primer equipo con la "Quinta del Buitre" en la que confió Alfredo Di Stéfano: Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Míchel González, Manolo Sanchís y Rafael Martín Vázquez que también debutaron juntos contra el Elche (4-0) con todos los tantos del Buitre. Y de nuevo, hace solo unos días cinco jugadores del Castilla contribuyeron al triunfo del Real Madrid contra el Elche: Thiago, Yáñez, Palacios, Manuel Ángel y Diego Aguado. Thiago fue titular y disputó 64 minutos. Yáñez, que asistió a Huijsen en la jugada del 3-0, entró al campo en el 58’; Diego Aguado lo hizo en el 61’; Manuel Ángel, en el 63’ y Palacios, en el 64’. A ellos habría que sumar además a Cesteros que está siendo convocado durante gran parte de la temporada tanto en Liga como en Champions.

Es la pequeña muestra de una gran generación de futbolistas que ya saben lo que es jugar contra el Zamora CF en el Ruta de la Plata hace solo unos meses y que este sábado podrían volver a medirse con los rojiblancos en Valdebebas.

Arbeloa no duda en afirmar que "lo que están haciendo los chavales de la cantera es dar un altísimo nivel; no solo de compromiso, de esfuerzo y de entrega. Están jugando realmente bien, que es lo que saben hacer, aparte de tener una gran identidad de saber lo que es el Real Madrid. Son chicos con muchísimas condiciones que están aportando y ayudando mucho. Cuando se recuperen jugadores voy a tener muchas más opciones. La idea que tengo siempre es que, con tantas opciones, tantos jugadores y tantos partidos, ojalá seamos capaces de saber tener siempre a los once jugadores más adecuados dentro del terreno de juego".

Desde la llegada de Julián López de Lerma al filial, han sido cinco los jugadores que han debutado con el primer equipo: Thiago, Mesonero, Daniel, Palacios y Manuel Ángel, pero son algunos más los que ya habían debutado antes o que han ido convocados sin llegar a jugar, a los que hay que sumar además a los porteros Fran González y Sergio Mestre, que se alternan jornada a jornada como respaldo a Courtois y Lunin.

Julián López ha tenido que improvisar constantemente para copensar en el Castilla la ausencia de los convocados por Arbeloa, aunque el técnico del filial no duda en enchar mano de los jugadores del equipo juvenil que sean necesarios y, de hecho, hasta diez habituales en el Castilla se encuentran todavía en edad juvenil: el equipo promesas y el juvenil se encuentran en cuartos de final en sus respectivas competiciones europeas.

Y es que el Castilla de Arbeloa ocupaba el cuarto puesto en la clasificación del Grupo 1, y su sucesor lo mantiene en una situación parecida ya que, pese a que ocupa la séptima plaza, se encuentra a solo un punto de esa misma cuarta posición que ocupa el Barakaldo con 43 puntos, los mismos que el Athletic B que es tercero.

La fortaleza del Castilla se basa, además de en el amplio abanico de posibilidades que le permite contar también con los equipos juveniles, en la fortaleza en casa que le llevó a permanecer imbatido en Valdebebas desde el mes de septiembre, cuando ganó allí el Racing de Ferrol, hasta que también e impuso por 0-1 la Ponferradina el pasado 3 de marzo. Cayeron derrotados en el estadio Alfredo Di Stéfano: Pontevedra, Avilés, Talavera, Cacereño, Barakaldo, Guadalajara, Arenteiro y Bilbao Ath., un dato que habla de los difícil que lo tendrá el Zamora este sábado.

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Por el momento, Arbeloa alineó de salida este martes contra el City a Thiago y en el banquillo estaban Fran González, Aguado, Rivas, Cesteros Manuel Ángel y Palacios. Y este fin de semana, el primer equipo merengue se enfrenta el domingo a las 21.00 horas al Atlético de Madrid, ¿reservará a alguno de sus canteranos Arbeloa para el derbi de la capital?.