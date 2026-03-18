Urraca Games vuelve a reunir a los superatletas

La Ciudad Deportiva de Zamora acogerá los próximos 20, 21 y 22 de marzo una nueva edición de Urraca Games que desarrollará una programación abierta al público con mesas redondas, competición deportiva y seminarios especializados. Todo ello gracias a al apoyo y confianza de instituciones y entidades zamoranas, que están comprometidas con la promoción de los hábitos de vida saludables, sin ellas no sería posible, destacando a la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora y Tecozam.

Uno de los ejes centrales del evento será el II Ciclo de Mesas Redondas: Actividad Física y Salud en colaboración con COLEF. Será el viernes 20 de marzo en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva. Será de acceso libre y reunirán a profesionales de distintos ámbitos para analizar retos actuales vinculados a la actividad física y su impacto social, generando un espacio de debate y reflexión en búsqueda de soluciones aplicables a la realidad de la provincia de Zamora.

La Mesa 1 “La actividad física como dinamizadora del medio rural”, comenzará a las 17:00 h. Contará con Andrés Barroso (Smartchip y Zamora Trail Series), Antonio Campesino (Zamora Natural), Roberto Miranda (CAFYD especialista en actividad física en el medio natural), Vicente González (IberLobo) y la Agrupación Montañera Zamorana, que compartirán sus experiencias sobre cómo la actividad física puede generar oportunidades económicas, sociales y turísticas en el entorno rural.

Posteriormente se celebrará la Mesa 2, dedicada a “La actividad física en la adolescencia como medio de inclusión y creación de hábitos saludables”, a las 18:30 h. Se reunirán Jesús Prieto (profesor de Educación Física), Paola Miguel (Cruz Roja Juventud), Cristina Vaquero (Educación Física en la calle), María Carrascal (El Sereno), Sergio Conty (Fundación Eusebio Sacristán) y Rodrigo Cacia (Le Mennais Zamora, CAFYD). Se buscará analizar el papel de la actividad física como herramienta socioeducativa para fomentar la inclusión, prevenir situaciones de riesgo y promover hábitos saludables entre los jóvenes.

El otro eje será el Campeonato de Halterofilia de la Federación de Halterofilia de Castilla y León, con las pruebas de menores, femenina y masculina. Será el sábado 21 de marzo a partir de las 16:00 h con acceso libre. Los más pequeños competirán por lograr el mejor desempeño de la técnica, pudiendo ver la maestría de grandes atletas del panorama español. Hay que destacar la participación de Marta García integrante del equipo nacional para ir al próximo Campeonato de Europa absoluto que se celebrará en Batumi, en el próximo mes de abril.

Entre otras también lucharán por el podio Maria Emma López, que fue integrante del equipo nacional logrando un 8º puesto Europa Junior o la joven promesa Sara Martínez, que alcanza medalla en los Campeonatos de España correspondientes a su categoría de edad. Del conjunto masculino destacar a Rodrigo Aguña con un resultado 3º Máster 2025, entre otros. Este será uno de los grandes atractivos deportivos del fin de semana.

Además, Urraca Games ofrecerá varias propuestas formativas para quienes deseen y les preocupe la salud como el entrenamiento. El viernes 20 de marzo a las 18:00 horas se celebrará el seminario “Entrena tu mente para el día a día”, impartido por Marina García, una sesión orientada a trabajar herramientas mentales que ayuden a mejorar el bienestar personal, la gestión del día a día y el rendimiento en diferentes ámbitos de la vida.

El sábado 21 de marzo por la mañana se desarrollarán dos sesiones del seminario “Descubre y entrena tu suelo pélvico”, impartido por Victoria Fraile. A las 10:00 horas tendrá lugar el nivel inicial, dirigido a personas que quieran empezar a conocer y trabajar el suelo pélvico, mientras que a las 11:00 horas se celebrará el nivel avanzado, pensado para quienes deseen profundizar en su entrenamiento y control.

La programación formativa se completará el domingo con el Laboratorio de Halterofilia, un seminario impartido por Alberto Fernández, experto y profesional del sector, enfocado a mejorar aspectos técnicos de los movimientos de halterofilia, en una sesión práctica y didáctica apta para todos los públicos, tanto para quienes se inician en esta disciplina como para quienes desean perfeccionar su técnica.

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Todos los seminarios tienen plazas limitadas y reserva previa, para formalizarla se pueden dirigir a nuestra página web: urracagames.com. Urraca Games busca con esta iniciativa consolidarse como un punto de encuentro entre actividad física y salud, conocimiento y comunidad, impulsando el diálogo, el aprendizaje y la promoción de estilos de vida activos en Zamora. n