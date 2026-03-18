Triunfo "clave" del CD Villaralbo "B" ante CD Bovedana

El Villaralbo "B" se impuso en el duelo de la jornada del último capítulo de la Liga Provincial , un choque entre candidatos al ascenso en el que la escuadra filial se impuso por 2-0 a CD Bovedana.

Primera mitad con ocasiones, pero sin gol

El encuentro no defraudo, y dejó de manifiesto el respeto que ambos conjuntos se tienen. Tras unos minutos de tanteo se dio paso a una sucesión de oportunidades, en las que los dos equipos tendrías ocasiones para ponerse en ventaja. Fer, con un cabezazo, tuvo la ocasión para los locales pero Joaquín envió a córner el testarazo del atacante azulón. La respuesta, en botas de Montoya, cuyo lanzamiento con el exterior del pie que se dirigía a gol, obligaba a Ina a realizar una gran intervención para evitar el tanto visitante.

Arce la tuvo después para los azulones a la salida de un córner. Y de nuevo Montoya en una galopada, pudo adelantar a los visitantes. Al final de los primeros cuarentaicinco minutos, se llegó con un empate sin goles, y sin un dominador claro del encuentro.

El líder da un paso adelante

Tras el paso por vestuarios, los villaralbinos dieron un paso adelante, y comenzaban a mostrarse superiores a la Bovedana, que acusaba a la lesión de Montoya al término de la primera parte. Peña con lanzamiento certero desde la frontal del área, ponía en ventaja a filial.

Sin tiempo de reponerse, una falta botada por José, la remataba Arce a la red para asestar un duro golpe a los visitantes, que quedaban a merced de un Villaralbo B, que puedo ampliar su renta a través de Marcos B., que no pudo batir a Joaquín.

Tres puntos importantísimos para el filial azulón, en una jornada clave, en la que amplía su ventaja con el segundo clasificado hasta los seis puntos.