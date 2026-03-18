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Fútbol / Liga Provincial

Triunfo "clave" del CD Villaralbo "B" ante CD Bovedana

El líder sumó los tres puntos con dos goles en cuatro minutos tras el intermedio

Once inicial del CD Villaralbo &quot;B&quot; en un partido anterior.

Once inicial del CD Villaralbo "B" en un partido anterior. / Cedida

L. F.

Zamora

El Villaralbo "B" se impuso en el duelo de la jornada del último capítulo de la Liga Provincial , un choque entre candidatos al ascenso en el que la escuadra filial se impuso por 2-0 a CD Bovedana.

Primera mitad con ocasiones, pero sin gol

El encuentro no defraudo, y dejó de manifiesto el respeto que ambos conjuntos se tienen. Tras unos minutos de tanteo se dio paso a una sucesión de oportunidades, en las que los dos equipos tendrías ocasiones para ponerse en ventaja. Fer, con un cabezazo, tuvo la ocasión para los locales pero Joaquín envió a córner el testarazo del atacante azulón. La respuesta, en botas de Montoya, cuyo lanzamiento con el exterior del pie que se dirigía a gol, obligaba a Ina a realizar una gran intervención para evitar el tanto visitante.

Arce la tuvo después para los azulones a la salida de un córner. Y de nuevo Montoya en una galopada, pudo adelantar a los visitantes. Al final de los primeros cuarentaicinco minutos, se llegó con un empate sin goles, y sin un dominador claro del encuentro.

El líder da un paso adelante

Tras el paso por vestuarios, los villaralbinos dieron un paso adelante, y comenzaban a mostrarse superiores a la Bovedana, que acusaba a la lesión de Montoya al término de la primera parte. Peña con lanzamiento certero desde la frontal del área, ponía en ventaja a filial.

Sin tiempo de reponerse, una falta botada por José, la remataba Arce a la red para asestar un duro golpe a los visitantes, que quedaban a merced de un Villaralbo B, que puedo ampliar su renta a través de Marcos B., que no pudo batir a Joaquín.

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Tres puntos importantísimos para el filial azulón, en una jornada clave, en la que amplía su ventaja con el segundo clasificado hasta los seis puntos.

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