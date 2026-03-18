Pádel
Pádel Duero supera con una sonrisa la jornada en la Liga PádelCyL
El club firmó una positiva actuación y disfrutó de un vistoso derbi entre sus equipos
J. B.
Pádel Duero saldó de forma muy positiva su participación en la jornada de la Liga PádelCyl disputada el pasado fin de semana, demostrando una vez más el buen nivel de sus equipos en las diferentes categorías de la competición.
Importante victoria en Primera Categoría
En Primera categoría, el equipo de Pádel Duero Caja Rural de Zamora viajó el domingo hasta Burgos para enfrentarse a Asercomex. A pesar de las dificultades en la convocatoria debido al desplazamiento, las zamoranas lograron traerse una importante victoria por 1-2, sumando así un valioso triunfo a domicilio en una pista siempre complicada.
Derbi en Tercera Categoría
En Tercera categoría, la jornada dejó un derbi entre equipos de Pádel Duero, en un encuentro marcado por el compañerismo y el gran ambiente entre las jugadoras. Finalmente, la victoria fue para el equipo de Ternera de Aliste, que se impuso por 3-0 frente a Exquisiteza.
Punto en Cuarta categoría
Por su parte, en Cuarta categoría, el equipo de Pádel Duero Toyota Vía de la Plata estrenó su casillero sumando un punto, algo positivo pese a la derrota por 1-2 frente a Olimpo One. El enfrentamiento dejó buenas sensaciones, especialmente en el último partido, que se mantuvo vibrante hasta el final. Las zamoranas pelearon hasta el último punto, aunque finalmente no pudieron hacerse con la victoria tras caer por 5-7, 6-2 y 4-6.
Nueva competición al a vista
Tras estos marcadores, el club prepara ya su estreno en una nueva competición la Liga Autonómica de Pádel (LAPI) de Veteranas. Una iniciativa que ofrece espacio a las jugadoras mayores de más de 40 años en la que el club ha decidido participar dentro del nivel de bronce con su equipo Pádel Duero Big Mat Veteranas.
- Esta es la famosa cantante que actuará en Zamora por el Día de Castilla y León
- La antigua harinera de Carbajo, en Zamora se convertirá en 43 viviendas y 89 garajes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaporizador todoterreno más barato del mercado par el Día del Padre: plancha las camisas directamente en la percha tras la lavadora
- La Diputación de Zamora adjudica la reparación integral del puente sobre el río Eria en Villaferrueña por 219.000 euros
- El ex de Anabel Pantoja reaparece y 'ha pedido una prueba de paternidad': 'Me ha enseñado foto en la que ve que se le parece a él
- Aparece el varón desaparecido en Limianos de Sanabria
- Inyección de 2,5 millones de euros para renovar un tramo de la carretera N-122 entre Toro y Zamora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la a sierra de calar que baja su precio por el Día del Padre: la más barata del mercado