Pádel Duero supera con una sonrisa la jornada en la Liga PádelCyL

Pádel Duero saldó de forma muy positiva su participación en la jornada de la Liga PádelCyl disputada el pasado fin de semana, demostrando una vez más el buen nivel de sus equipos en las diferentes categorías de la competición.

Importante victoria en Primera Categoría

En Primera categoría, el equipo de Pádel Duero Caja Rural de Zamora viajó el domingo hasta Burgos para enfrentarse a Asercomex. A pesar de las dificultades en la convocatoria debido al desplazamiento, las zamoranas lograron traerse una importante victoria por 1-2, sumando así un valioso triunfo a domicilio en una pista siempre complicada.

Derbi en Tercera Categoría

En Tercera categoría, la jornada dejó un derbi entre equipos de Pádel Duero, en un encuentro marcado por el compañerismo y el gran ambiente entre las jugadoras. Finalmente, la victoria fue para el equipo de Ternera de Aliste, que se impuso por 3-0 frente a Exquisiteza.

Imagen del derbi disputado entre equipos del Club Pádel Duero. / Cedida

Punto en Cuarta categoría

Por su parte, en Cuarta categoría, el equipo de Pádel Duero Toyota Vía de la Plata estrenó su casillero sumando un punto, algo positivo pese a la derrota por 1-2 frente a Olimpo One. El enfrentamiento dejó buenas sensaciones, especialmente en el último partido, que se mantuvo vibrante hasta el final. Las zamoranas pelearon hasta el último punto, aunque finalmente no pudieron hacerse con la victoria tras caer por 5-7, 6-2 y 4-6.

Nueva competición al a vista

Tras estos marcadores, el club prepara ya su estreno en una nueva competición la Liga Autonómica de Pádel (LAPI) de Veteranas. Una iniciativa que ofrece espacio a las jugadoras mayores de más de 40 años en la que el club ha decidido participar dentro del nivel de bronce con su equipo Pádel Duero Big Mat Veteranas.