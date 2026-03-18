Morales Activa Pádel, a dos bandas: Victoria en la MLP y triple duelo en la Liga PádelCyL

Morales Activa Pádel afrontó el pasado fin de semana una de esas fechas cargadas de actividad afrontando encuentros de dos competiciones diferentes. El club tenía jornada tanto en la Major League Pádel (MLP) como en la Liga PádelCyL, torneos en los que sus resultados fueron bastante diferentes.

Victoria ante El Canto del Pádel

En MLP, dentro de la Categoría Plata, el conjunto zamorano se enfrentaba a El Canto del Pádel, de Salamanca, logrando una victoria por 2-1 en la que sus puntos llegaron de los envites femenino y masculino, mientras que el mixto se decantó en favor de los salmantinos.

Equipo de la Major Lague Pádel del Morales Activa Pádel. / Cedida

Resultados diversos en la Liga PádelCYL

En la Liga PádelCyL, el equipo Fisiofyr, de Primera Categoría, se desplazaba hasta Valladolid, donde no pudo superar a su rival y caía por 3-0.

También compitió el equipo Repostar, de Tercera Categoría, que disputó el derbi zamorano ante Albatros, cayendo por 2-1 en una eliminatoria muy disputada. Por su parte, Tecozam, de Cuarta Categoría, viajaba hasta Ávila y lograba una clara victoria por 3-0.

Sede del Torneo Vicente del Bosque

Además de estas citas, cabe destacar que la sede del club (Activa Pádel Los Llanos) fue escenario durante esos días del Torneo Vicente del Bosque – Universidad de Salamanca, con inscripción solidaria a favor de AFA Zamora. Una competición que se desarrolló sin incidentes y que fue todo un éxito.