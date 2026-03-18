Épica remontada del Benavente-Villalpando en feudo del San Cristóbal

El CD Benavente-Villalpando firmó una remontada épica en casa del San Cristóbal, ganando por 2-3 un partido muy igualado en el que la rivalidad se hizo notar.

Una primera mitad cargada de goles

Los locales arrancaron dominando el partido, que vio alterado el marcador inicial con un balón largo sobre la meta de Emilio, al que batió Fernando en su salida. Un tanto que no desanimó a los visitantes, cuyo juego de toque generaba peligro en arco de San Cristóbal y que tuvo su premio en una internada por banda en el minuto 20. Acción que acabó en un buen servicio de Alberto a Guiller, que no falló en su cabezazo.

El guion se repitió poco después. Un balón largo de los locales forzó una falta que fue transformada con un toque sutil por Raúl, firmando el 2-1 por toda la escuadra. Una diana que contrarrestó el filial "tomatero" al filo del descanso con un postrero servicio al área aprovechado por Nicolay.

Segundo tiempo ambicioso

El comienzo de la segunda mitad, con 2-2, estuvo cargado de ambición. Ambos equipos hicieron cambios y buscaron generar peligro para hacerse con los tres puntos, cada uno con su estilo. Una batalla que decidió un balón entre líneas aprovechado por Guiller para forzar un penalti que él mismo transformaría en el decisivo 2-3.

Tras el gol, el San Cristóbal buscó el empate, pero las fuerzas no le alcanzaron y el filial "tomatero" supo lidiar con sus intentos para asegurar los tres puntos.