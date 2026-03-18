El Shotokan Karate Benavente no se baja del podio en Astorga

Shotokan Karate Benavente firmó un "pleno" de podios en la III fase de la Liga Regional de Karate, celebrada el pasado sábado 14 de marzo en el Pabellón Felipe Miñambres de Astorga, donde más de 300 deportistas se dieron cita en la última prueba del circuito. Los cuatro representantes del club benaventano lograron subir al cajón, varios de ellos por partida doble, en una jornada que confirmó el excelente nivel mostrado durante toda la temporada.

Resultados destacados

La expedición benaventana brilló desde las primeras rondas. Mario Ballesteros Lorenzo se proclamó campeón en Kata Benjamín Masculino y sumó además un tercer puesto en Pre-kumite. También en categoría benjamín, Galder Tapioles Fernández alcanzó el bronce en Kata y la plata en Prekumite, completando una actuación sólida en ambas modalidades.

En categoría femenina, África García Ranilla obtuvo un meritorio tercer puesto en Kumite Alevín Femenino +28 kilos, mientras que Arturo López López volvió a demostrar su dominio en Kata Discapacidad Física K40, adjudicándose el primer puesto.

Premios “Gran Winner”

Al tratarse de la fase final de la Liga Regional, la organización hizo entrega de los premios “Gran Winner”, que reconocen a los tres mejores clasificados del ranking tras la suma de todas las fases. De nuevo, Shotokan Karate Benavente tuvo un papel protagonista.

Mario Ballesteros volvió a ocupar lo más alto del podio en Kata Benjamín Masculino y fue segundo en Prekumite, mientras que Galder Tapioles cerró la temporada con un tercer puesto en Prekumite Benjamín Masculino. En el cuadro femenino, África García repitió bronce en Kumite Alevín Femenino +28 kilos. Arturo López, por su parte, culminó la liga como campeón en Kata Discapacidad Física K40.

Balance del club y próximos objetivos

Desde el club se trasladó una felicitación unánime a todos los deportistas por su esfuerzo, compromiso y excelentes resultados, que reflejan el trabajo realizado durante toda la campaña por Shotokan Kárate Benavente. Tras este brillante cierre de la Liga Regional de Karate, el equipo ya centra su preparación en su próximo gran reto: el Campeonato Regional Infantil 2026, donde esperan mantener el nivel competitivo mostrado en Astorga.