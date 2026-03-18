Ambar Team Benavente firma 17 medallas en la Castilla y León BJJ Cup

El Ámbar Team Benavente firmó una actuación sobresaliente en la Castilla y León BJJ Cup GI & NO‑GI 2026, celebrada el pasado sábado 14 de marzo en Puente Castro (León). El equipo benaventano regresó del campeonato con un botín de 17 medallas (seis oros, tres platas y ocho bronces) que consolidan su presencia entre los clubes más competitivos del panorama autonómico.

Brillantes tanto en GI como en NO‑GI

La expedición del Ámbar Team se desplazó hasta Puente Castro con varios de sus competidores más destacados, y desde los primeros combates quedó claro que el club benaventano llegaba en un gran momento de forma. La suma de resultados en ambas modalidades, GI y NO‑GI, reflejó un nivel técnico y competitivo que marcó diferencias a lo largo de toda la jornada.

Seis oros para un equipo en plena forma

El gran protagonista del campeonato fue Gabriel Dos Santos, que logró cuatro oros: en GI Blue Adult -80 kg, GI Blue Adult Absoluto, NO‑GI Blue Adult -80 kg y NO‑GI Blue Adult Absoluto, firmando una actuación impecable en todas sus categorías.

A estos triunfos se sumaron los oros de Jairo Martín en GI Blue Master 3 -74 kg, y de Cristian Fieraruen GI Purple Master 1 -62 kg, completando así una cosecha dorada que refleja el excelente trabajo del club.

Tres platas que refuerzan el nivel del equipo

El Ámbar Team también subió al segundo escalón del podio en tres ocasiones. Alejandro García logró la plata en GI White Master 1 -86 kg, mientras que Luisa Hurtado hizo lo propio en GI Blue Adult -57 kg. El tercer subcampeonato llegó de la mano de Carlos Charro, que se colgó la plata en NO‑GI Blue Adult -68 kg.

Ocho bronces para completar un medallero histórico

El club benaventano cerró su participación con ocho medallas de bronce repartidas entre distintas categorías y modalidades. Subieron al tercer peldaño del podio José Ramos, tercero en Juvenile Boys GI White -62 kg; Alejandro García, que sumó dos bronces en GI White Master 1 Absoluto y en NO‑GI White Master 1 -86 kg; Carlos Charro, también doble medallista con sendos terceros puestos en GI Blue Adult -68 kg y en NO‑GI Blue Adult Absoluto; Cristian Fieraru, bronce en GI Purple Master 1 Absoluto; Miryam Pineda, tercera en GI White Adult -57 kg; y Jairo Martín, que completó la lista con un bronce en NO‑GI Blue Master 1 -74 kg.

Un equipo unido también fuera del podio

Además de los medallistas, el Ámbar Team contó con la participación de Carlos Velicias, quien protagonizó varios combates de gran intensidad, quedándose en más de una ocasión a las puertas de disputar las finales por el tercer y cuarto puesto. Su actuación, marcada por la entrega y el espíritu de lucha, fue igualmente destacada por el club al término de una cita que pone el listón alto para los siguientes retos del equipo benaventano.